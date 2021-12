Corona: Ärzte und Impfzentrum boostern im Kreis Landsberg gemeinsam

Es gibt einen Sonderimpftag im Landkreis Landsberg. Welcher Impfstoff zur Verfügung steht und welche Altersgruppe geimpft wird. Im Testzentrum wird der Betrieb hochgefahren.

In Zusammenarbeit zwischen Arztpraxen im Landkreis Landsberg und dem Impfzentrum des Landratsamts wird am Sonntag, 5. Dezember, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, in zehn Arztpraxen mit insgesamt 14 Ärztinnen und Ärzten ein „Booster-Impftag“ stattfinden. Der Impfstoff wird vom Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Rund 1800 Auffrischungsimpfungen können an diesem Tag durchgeführt werden, teilt das Landratsamt Landsberg mit.

"Es werden am kommenden Sonntag ausschließlich Booster-/Auffrischungsimpfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna durchgeführt. Geimpft werden ausschließlich Personen über 30 Jahre. Leider steht für schwangere und stillende Frauen der empfohlene Impfstoff von BionTech nicht zur Verfügung", teilt das Landratsamt mit.

Folgende Arztpraxen im Landkreis Landsberg am Lech sind am Sonntag mit dabei: Dr. M. Behrendt HNO (Dießen), Dr. Patricia Wolff-Kormann (Landsberg), R. Zapilko (Landsberg), Dr. von der Borch (Landsberg), Dr. B. Kähny-Giesen (Landsberg), Dr. F. Giesen (Landsberg), Dr. H. Tepe (Kaufering), Dr. H. Steffen (Landsberg), Dr. M. Gerum (Landsberg), Dr. Baumgartl (Landsberg).

Eine vorherige Terminvereinbarung direkt bei den Arztpraxen ist unbedingt erforderlich. Anmelden kann man sich direkt bei den teilnehmenden Praxen, unabhängig davon, wer der eigentliche Hausarzt ist.

Das Testzentrum in Penzing weitet den Betrieb aus

Aufgrund der stark angestiegenen Nachfrage weitet das Corona-Testzentrum des Landratsamtes Landsberg auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing den Betrieb auch wieder auf das Wochenende aus. So sind ab dem Wochenende (4./5. Dezember) an Samstagen und Sonntagen in Penzing wieder Tests in der Zeit von 10 bis 14 Uhr - nach vorheriger Terminvereinbarung -möglich.

Die Bürozeiten des Testzentrums (Telefon 08191/129-1770) von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag/Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Ab sofort sind auch online Terminvereinbarungen für Tests wieder möglich.

Die Testungen werden montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr durchgeführt. Am Samstag und Sonntag wird von 10 bis 14 Uhr getestet. (lt)