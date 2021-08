Tödlicher Streit: Mann stirbt in Arbeiterunterkunft in Stadl

In einer Arbeiterunterkunft in Stadl kommt es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer von ihn kommt dabei ums Leben.

Am Freitagabend hat sich in einer Arbeiterunterkunft in Stadl, Gemeinde Vilgertshofen, eine Auseinandersetzung ereignet, bei der ein 36 Jahre alter Mann getötet wurde. Das gab das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Samstag bekannt. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen den beiden Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der sich der 36-Jährige tödliche Verletzungen zuzog. Durch Polizeieinsatzkräfte konnte noch vor Ort der 37-jährige Kontrahent vorläufig festgenommen werden.

Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft

Durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wurden die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der vorläufig festgenommene Tatverdächtige am heutigen Samstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 37-jährige polnische Staatsangehörige in eine Haftanstalt überstellt wurde.

Zur Motivlage und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung laufen noch Ermittlungen. (lt)