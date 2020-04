00:32 Uhr

Landkreis bereitet sich auf Schweinepest vor

Noch gibt es keinen Ausbruch in Deutschland. Was im Notfall benötigt wird

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Landkreis waren das zentrale Thema der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses (LT berichtete). Doch die Kreisräte hatten auch noch andere Beschlüsse zu fassen. So genehmigten sie unter anderem 255000 Euro für die Vorbereitungen auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis.

Bislang sind in Deutschland keine Fälle der Afrikanischen Schweinepest aufgetreten. Allerdings gab es Fälle in Polen und Belgien, wie Dr. Michael Veith, der Leiter des Veterinäramts, in der Sitzung sagte. Weil sich auch Wildschweine infizieren können, sei eine schnelle Verbreitung der Pest möglich. In Sachsen würden deswegen an der Grenze zu Polen bereits Wildzäune aufgestellt, die verhindern sollen, dass Wildschweine aus Polen nach Deutschland gelangen.

Damit der Landkreis vorbereitet ist, werden nun nach dem Ja des Kreisausschusses 255000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Damit könnte dann ein Wildzaun gekauft werden, der das Kerngebiet umzäunen soll. Dieses Kerngebiet liegt laut Veith in einem Radius von rund vier Kilometern um den Fundort eines an der Afrikanischen Schweinepest verstorbenen Tieres. Ein Kilometer Zaun koste circa 2000 Euro. Kosten fielen auch für Aufbau und Wartung des Zaunes an, aber auch für die Suche, Bergung und Entsorgung der verstorbenen Tiere.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Erweiterung der Sauna im Lechtalbad. Dort erhält die Erlebnissauna einen Anbau. Da es sich bei dem Neubau der Umkleide- und Sanitärräume um einen Anbau an den Altbestand handelt, wurde das Budget leicht überschritten, wie Christian Kusch, der Leiter des Hochbau- und Gebäudemanagements, in der Sitzung sagte. Die Kostenobergrenze von rund 2,54 Millionen Euro sei um 72000 Euro überschritten worden. Der Kreisausschuss genehmigte die Erhöhung der Kostenobergrenze einstimmig.

Christian Kusch gab den Kreisräten auch einen Überblick über die Fotovoltaikanlagen des Landkreises. Die elf Anlagen hätten im vergangenen Jahr eine Leistung von 837 Kilowatt peak erbracht. Die größte Anlage, jene auf der ehemaligen Deponie in Penzing, brachte es auf 485 Kilowatt peak. Demnächst komme eine Anlage auf dem Dach der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg dazu, sagte Christian Kusch. Über das Jahr kamen so 881797 Kilowattstunden zusammen und wurden im Vergleich zu einem herkömmlichen Strommix 379 Tonnen CO2 gespart. (wu)

Themen folgen