vor 28 Min.

Landsberg: Baumpflegearbeiten am Peter-Dörfler-Weg

Umfangreiche Baumpflegearbeiten werden am Dienstag am Peter-Dörfler-Weg in Landsberg durchgeführt.

Auf der Landsberger Flaniermeile am Lech geht es am Dienstag eng zu. Am Peter-Dörfler-Weg werden Baumpflegearbeiten durchgeführt. Das hat einen speziellen Grund.

Die Stadt wird fürs Ruethenfest im Juli rausgeputzt. Am Dienstag fanden dazu Baumpflegearbeiten am Peter-Dörfler-Weg statt. Mitarbeiter einer Spezialfirma rückten mit einer Hebebühne an und schnitten die Bäume, die auf der Flaniermeile am Lech stehen, zu. Für Passanten wurde es zum Teil ziemlich eng auf dem stark frequentierten Weg. (wimd)

