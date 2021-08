Im Landsberger Stadttheater ist der Spielplan wieder voll

Plus Theaterleiter Florian Werner hat wieder eine vollständige Saison. Dem Publikum sollen möglichst viele Künstler präsentiert werden. Was alles geboten ist.

Lange, viel zu lange musste das Landsberger Stadttheater seine Pforten geschlossen halten. Die Gewissheit, wieder öffnen zu können, habe große Vorfreude beim Team ausgelöst. „Für andere Gefühlslagen gab es gar keine Zeit“, erzählt der künstlerische Leiter Florian Werner. Schließlich galt es, nach ständigen Umplanungen nun wieder einen kompletten Spielplan auf die Beine zu stellen. Zwar wäre eine Öffnung im Mai theoretisch bereits möglich gewesen, doch sei diese Ankündigung vielen Ensembles zu kurzfristig gewesen.