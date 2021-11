Jeanne d‘Arc im Landsberger Stadttheater - zerrissene Kriegsheldin

Plus Jeanne d’Arc ist eine historische Figur, die immer wieder Grundlage für Literatur, Film und Bühne ist. Im Landsberger Stadttheater ist eine besondere Interpretation zu sehen

Die Geschichte der Völker dieser Welt ist immer die Geschichte von Kriegen und deren vermeintlichen Helden. Das trifft auch auf die Figur der Jeanne d’Arc zu, der Tochter eines Hirten aus Lothringen, die aufgrund ihrer Rolle im Hundertjährigen Krieg (1337 - 1453) in Frankreich bis heute als eine Nationalheilige gefeiert wird. Sie war es, die als „göttliche Gesandte“ und mit Hilfe von 60 Fuhrwerken voller Lebensmitteln, 435 Karren mit Lebendvieh und 3000 Mann (Gerd Krumeich) das an der Loire gelegene Orleans von englischer Knechtschaft befreite. Jetzt war die historische Figur Bestandteil eines Stücks auf der Landsberger Theaterbühne.