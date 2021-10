ULP-Viertel in Landsberg: Ehemaliger Schrem-Bau hat neuen Namen

Im ULP-Viertel gibt es einen neuen Namen für den ehemaligen Karl-Schrem-Bau. Dieser stellt einen historischen Bezug zur Bayerischen Pflugfabrik Landsberg her.

Im Rahmen eines Wettbewerbs wurden die Bürgerinnen und Bürger bei der Findung eines neuen Namens für das Baufeld A1 im Quartier „Am Papierbach“ in Landsberg eingebunden. Wie berichtet, war das Gebäude seit der öffentlichen Debatte über den Umgang mit dem ehemaligen NSDAP-Mitglied Karl Schrem als Namensgeber „namenslos“. In einem mehrstufigen Verfahren sammelte der Projektenwickler zunächst Vorschläge und traf gemeinsam mit der Stadtspitze eine Vorauswahl, über die wiederum die Öffentlichkeit votieren durfte. Zur Auswahl standen „Alte Papierfabrik“, „Alte Werkstatt“ und „Sternrad Haus“.

Nach einer finalen Abstimmungsrunde, bei der insgesamt 334 Personen teilnahmen, steht laut einer Pressemitteilung nun der Gewinner fest: Das „Sternrad Haus“ geht mit etwa 45 % als Sieger hervor. Knapp 42 % aller Stimmen gingen an die „Alte Papierfabrik“. Etwa 13 % waren für die „Alte Werkstatt“.

Das verbirgt sich hinter dem neuen Namen

Was verbirgt sich hinter dem neuen Namen „Sternrad Haus“? Dahinter steckt der für Heuarbeiten nützliche „Sternrad-Rechwender Orion“. Mit seiner Hilfe wird getrocknetes Stroh zu einheitlichen Reihen aufgehäuft, damit diese anschließend zu Heuballen gepresst werden können. Er wurde einst in der Bayerischen Pflugfabrik Landsberg hergestellt, auf deren historischem Boden heute das neue Stadtquartier entsteht. Noch heute wird der Sternrad Rechwender Orion in der Landwirtschaft eingesetzt.

Der Name wird sich nicht nur am Gebäude, sondern insgesamt in der Signaletik, im Orientie-rungs- und Leitsystem des Quartieres, wiederfinden.

Das Gebäude A1 Süd ist das erste fertiggestellte Gebäude im Quartier. Mit sieben Geschossen markiert es einen Hochpunkt im Areal. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits im August 2021 eingezogen. Insgesamt 14 von ca. 658 Wohnungen des urbanen Quartiers sind hier entstanden.

Für das Gebäude A1 Nord haben kürzlich die Hochbauarbeiten begonnen. Hier entstehen bis Mitte 2023 Jahr insgesamt 48 Wohnungen sowie 9 attraktive Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen. (lt)