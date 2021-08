Vor 60 Jahren: Berliner Mauerbau verhindert Flucht von Dießenerin

Plus Vor 60 Jahren wird mitten durch Berlin die Mauer gezogen. Zwei Zeitzeugen, die heute im Kreis Landsberg leben, erzählen von ihren Fluchtplänen in den Westen zu dieser Zeit.

Heute vor 60 Jahren wurde mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen, die Deutschland auch sichtbar in zwei Hälften teilte. Die Mauer ist längst nicht mehr da, die Erinnerungen und auch die Narben in den Seelen der Zeitzeugen dieses 13. August 1961 aber sind noch immer präsent. Das LT hat zum Jahrestag des Mauerbaus mit zwei Zeitzeugen aus dem Landkreis Landsberg gesprochen, die kurz vor dem Bau der Mauer nach Westdeutschland fliehen wollten – nur einem ist es gelungen.