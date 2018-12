14:34 Uhr

Landsberger Ballett-Nachwuchs im Nussknacker

Der „Nussknacker“ war der Publikumsliebling. Eine bunte und akrobatische Inszenierung vom Bolshoi-Ballett.

Wenn die kleinen Ballettmädchen auf die ganz großen treffen, dann ist die Faszination oft groß. Viviana, Anabel und Lilly-Marie durften mit ihren ebenfalls vom Ballett faszinierten Müttern ins Kino. Eine Live-Übertragung aus dem Bolshoi in Moskau wurde gezeigt und war perfekt bis ins Detail inszeniert. Wunderbare Sprünge bis hin zur Akrobatik und ein fantasievolles Bühnenbild prägten diese Inszenierung vom Nussknacker am Tag vor Heiligabend.

Die Mäuse gefallen den Kindern

„Uns gefällt einfach alles, natürlich auch die Mäuse und der Mäusekönig“, darin waren sich die drei Mädels einig. Alle sind sechs Jahre alt, Anabel und Lilly-Marie werden bei der Ballettschule Klein im nächsten Jahr im Februar beim Nussknacker in Landsberg mittanzen. Viviana ist in der Ballettschule Hamm in Kaufering. Doch die Aufführung im Olympia-Filmtheater in Landsberg gefiel nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen. Einige wollten immer gerne mit klatschen, denn es war russisches Ballett vom Feinsten.

