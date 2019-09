Liberation Concert: Wenn Musik die Hoffnung weiterträgt

Plus Das Liberation Concert in St. Ottilien erinnert an Überlebende aus dem Ghetto Kaunas. Die Pianistin Elisabeth Leonskaja und die Tchaikovsky Symphonie Orchester bieten höchste Qualität.

Es waren kaum mehr als zwei Handvoll Musiker, Überlebende des Ghetto-Orchesters Kaunas, die am 27. Mai 1945 im Kloster St. Ottilien mit ihrem „Liberation Concert“ ein Zeichen der Hoffnung setzten – und damit eine Tradition begründeten. Es vergingen mehrere Jahrzehnte, bis diese von der Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter wieder aufgegriffen wurde. Im „Liberation concert 2019“ in der Klosterkirche der Erzabtei St. Ottilien mit der Pianistin Elisabeth Leonskaja wurde die Tradition fortgesetzt.

Einen würdigen Rahmen gaben dem Auftritt auch die Mitwirkenden des Tchaikovsky Symphonie Orchesters Moskau, das die Veranstalter der Ammerseerenade im Wissen um dessen außerordentliche musikalische Qualität verpflichtet hatten. Mit Vladimir Fedoseyev trat zudem ein Zeitzeuge der vor 75 Jahren gebrochenen Leningrader Blockade ans Dirigentenpult und erweiterte damit die Gedenktradition der noch jungen Konzertreihe um einen selten beleuchteten Aspekt.

Eine stimmige Stückauswahl

Gefühlstiefe in deutlicher Abgrenzung zu Sentimentalität bot das vom ersten Moment an ergreifende Liberation concert 2019 nicht nur durch eine stimmige Stückauswahl mit Orchesterwerken von Gustav Mahler und Peter Iljitsch Tchaikovsky sowie dem Klavierkonzert Nr. 9 Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart; berührend war auch deren feinsinnige Interpretation. Moderat und sorgsam artikulierend gestalteten die Musiker in fließend weich gestrichenem Legato Mahlers Adagietto als lyrisches Intermezzo und aus dessen 5. Sinfonie herausragende musikalische Preziose.

Mit Leichtigkeit und besonderem Esprit und ganz im Sinne des Komponisten als Hommage an seinen „Gott“ Mozart vorgetragen, überraschte dann Tchaikovskys elegant gesetzte C-Dur Serenade für Streicher. Die „Contenance“ zu wahren – auch im bewegten Finale mit dem „Tema Russo“ hatten sich ein zurückhaltend, doch stets auf den Punkt genau dirigierender Vladimir Fedoseyev und sein fein reagierendes Moskauer Orchester auch für die Komposition ihres Landsmannes vorgenommen. Sie verschafften dem Publikum den Hörgenuss eines bei aller Unterschiedlichkeit der vier Sätze dennoch in sich stimmigen und vollendeten Werks.

Drangvolle Enge an den Notenpulten

Mit dieser Überleitung ging es weiter zum musikalischen Höhepunkt des Abends: Mozarts Klavierkonzert mit einer herausragenden Elisabeth Leonskaja als Solistin. Waren vorher die Notenpulte schon dicht aneinander gerückt, herrschte nach dem Aufbau des großen Konzertflügels im Altarraum, besonders bei den zweiten Geigen nun drangvolle Enge. Das Wagnis eines Klavierkonzerts in einer „halligen“ Kirche meisterten die ebenso innig wie vor allem in den Kadenzen virtuos musizierende Solistin und das aufmerksam begleitende Orchester mit Ausnahme nur weniger verzögerter Einsätze souverän.

Besonders in den vorderen Sitzreihen genoss das Publikum Elisabeth Leonskajas wo angezeigt filigranes, wo nötig kraftvolles, stets aber unangestrengtes Tasten-Spiel und ihren oft nur in kleinsten Gesten gepflegten Austausch mit dem Dirigenten oder direkt mit einzelnen Stimmen im Orchester. Ihren durch viele technisch schwierige Passagen kraftzehrenden und höchste Konzentration erfordernden Vortrag honorierten die Zuhörer nach Verklingen des Schlussakkords mit lang anhaltenden Applaus. Auf eine Zugabe verzichtete Leonskaja; es war alles gesagt, und aus ihrer Sicht nichts hinzuzufügen.

Am Ende wartet eine Überraschung

Dass das Konzert an dieser Stelle dennoch nicht endete, ging zurück auf eine musikalische Entdeckung der Urheber der Ammerseerenade, Doris M. Pospischil und Hans-Joachim Scholz, quasi in letzter Minute. Und so erklang unangekündigt vom gedruckten Programm von der Empore herab das „Pie Jesu“ aus Andrew Lloyd Webbers Requiem in einer Bearbeitung für Orgel, Cello und Singstimme gespielt und gesungen von Valentin Schmitt an der Orgel, dem ersten Cellisten des Tchaikovsky Symphonie Orchesters Moskau und der Sopranistin Susanne Kirchland.