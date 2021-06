In Ludenhauser Discounter: Mann schlägt 89-Jährigen nieder

Streit im Discounter: Ein Mann schlägt in Ludenhausen einen 89-Jährigen nieder. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und einen bestimmten Mann.

In einem Discounter in Ludenhausen hat es am Mittwoch einen Streit unter Kunden gegeben. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 65-Jähriger gegen 12.20 Uhr auf einen 89-Jährigen ein. Außerdem beleidigte er den älteren Mann. Der 89-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.Zeugen, insbesondere der Mann, der dem 89-Jährigen geholfen hat, werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (lt)