Mann schlägt Türsteher und muss wieder ins Gefängnis

Weil er einen Türsteher in Landsberg angegriffen hat, muss ein 33-Jähriger erneut in Haft.

Gerade mal ein paar Wochen dauerte es im Januar, bis ein junger Mann, der aus dem Gefängnis entlassen worden war, wieder eine Straftat beging. Frühmorgens legte sich der 33-Jährige in einem Landsberger Lokal mit einem Türsteher an – und dafür muss er jetzt wieder für einige Zeit in Haft. Das ist das das Ergebnis des Prozesses, der ihm deswegen vor dem Landsberger Amtsgericht gemacht wurde.

Vor Gericht kam mehr als ein halbes Dutzend Zeugen zu Wort. Die meisten von ihnen sollen damals angetrunken gewesen sein. Ihre Aussagen fielen teilweise sehr dürftig aus. „Kann sein“, „Weiß ich nicht“, „Habe ich nicht beobachtet“, „Will ich nicht ausschließen“, war da auffallend oft zu hören. Kernfrage der Verhandlung war: Hat der Asylbewerber, der seit 2015 in Deutschland lebt, dem 24-jährigen Türsteher mit der rechten Faust gegen das linke Ohr geschlagen und ihn dabei leicht verletzt? Hat er ihn außerdem als „Wichser“ und „Nazi“ beschimpft? So stand es in der Anklageschrift. Oder war gar der Türsteher der Schläger?

Der Mann schläft am Tresen ein

Stark betrunken soll der 33-Jährige am Tresen eingeschlafen sein und vom Türsteher mehrmals aufgefordert worden sein, nach Hause zu gehen. Das machte er zunächst nicht, dann soll er doch aufgestanden sein und mit einer Bierflasche in der Hand eine Art Drohgebärde in Richtung Türsteher gemacht haben. Dieser will es jedenfalls so aufgefasst haben. So sei es zu einem Gerangel gekommen. Später habe der 24-Jährige dem Mann Hausverbot erteilt und ihn vor das Lokal bugsiert. Dort soll ihm der Mann einen Faustschlag versetzt, ihn beleidigt haben und davongelaufen sein. Dann soll er sich im Freien unter einem Tisch versteckt haben und wieder zurückgekommen sein. Da war die Polizei bereits vor Ort.

Plötzlich bekommt der Türsteher einen Faustschlag ab

Vor Gericht sagte der Angeklagte nicht viel. Er gab lediglich zu verstehen, dass er weder die genannten Schimpfwörter gebraucht noch den Türsteher mit der Faust geschlagen habe. Der Richter und der Staatsanwalt waren nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass der Asylbewerber die ihm zur Last gelegten Taten verübt hat. Sie stützten sich vor allem auf die Aussagen des Türstehers und der Polizistin, die die Ermittlungen geführt hat. Richter Michael Eberle wies vor dem Urteilsspruch darauf hin, dass der vierfach vorbestrafte Angeklagte erst im Dezember 2018 wegen eines anderen Delikts aus dem Gefängnis entlassen worden war. Nur einen Monat später, unter offener Bewährung stehend, sei er schon wieder straffällig geworden.

Die Staatsanwaltschaft fordert sogar 19 Monate Haft

Der Vorsitzende verhängte sechs Monate Haft. Der Staatsanwalt hatte 19 Monate Haft gefordert. Eberle sagte dazu, dieses Strafmaß sei erheblich zu hoch im Vergleich mit anderen Körperverletzungen. Rechtsanwalt Marcus Becker hielt die seinem Mandanten zur Last gelegten Vorwürfe für nicht bestätigt. Deswegen plädierte er für einen Freispruch.

Die Verhandlung hatte mit Verspätung begonnen, weil die Dolmetscherin fehlte. Richter Eberle und die Protokollführerin mussten dafür sorgen, dass die Verhandlung nicht platzte. Über Handy wurde der Übersetzerin, die mit dem Zug gekommen war, der Weg zum Gericht erklärt. Richter und Protokollführerin mussten die Frau dann persönlich zum Gericht lotsen. (eh)

