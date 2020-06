00:30 Uhr

Mengenrabatt für Serientäter

Ein junger Mann landet wegen Drogendelikten und anderer Taten in Landsberg vor Gericht

Eine Reihe von Straftaten, darunter mehrere Drogendelikte, bringen einen 26-jährigen Mann aus dem Landkreis für einige Zeit ins Gefängnis. Bei der Verhandlung vor dem Landsberger Amtsgericht kündigte er an, dass er sein Leben radikal ändern will. Schöffenrichter Alexander Kessler sprach sogar von einer kriminellen Karriere des Mannes.

Elf Vorstrafen, darunter einige einschlägige, stehen bei dem Angeklagten zu Buche. Es wurden eine ganze Reihe von Straftaten, die zu verschiedenen Zeiten verübt und teils schon abgeurteilt, aber nicht alle schon rechtskräftig waren, zu einem Gesamtpaket zusammengefasst. Für den Mann hatte es den „Vorteil“, dass er lediglich drei Jahre hinter Schloss und Riegel muss und nicht noch ein Jahr länger, wenn die Delikte von Justitia einzeln abgearbeitet und einzeln geahndet worden wären. In dem Zusammenhang war im Gerichtssaal von einem „Mengenrabatt“ die Rede.

Dieses Mal ging es um zwei Anklageschriften. Zum einen soll der Mann im Juli 2018 einem 14-Jährigen in Landsberg für 30 Euro zwei Gramm Marihuana verkauft haben. Außerdem soll er im August 2019 seiner 54-jährigen Mutter gedroht haben, den jüngeren Bruder umzubringen. Auch der Ausdruck „Zerfleischen“ soll gefallen sein. Das geschah in einer Wohnung im Haus der Eltern. Darüber hinaus wurde dem Mann vorgehalten, dass er im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung verärgert mit einem Messer ein Loch in eine Arbeitsplatte in der Küche gestochen haben soll. Der Schaden wurde mit 50 Euro angegeben. Außerdem soll er die Jacke des Bruders einfach zerschnitten haben. Der Schaden wurde auf 300 Euro beziffert.

Einbezogen in das Urteil wurde ein anderes Verfahren wegen des Verkaufs von Drogen in zehn Fällen. Hierfür hatte es für den Mann neun Monate auf Bewährung gegeben. Da der 26-Jährige die damit verbundenen Auflagen nicht einhielt, wurde die Bewährung widerrufen. Davon hat er mittlerweile fünf Monate abgesessen, wie es in der Verhandlung hieß. Einen weiteren Strafbefehl in Höhe von 180 Tagessätzen handelte er sich für das Erschleichen von Leistungen ein, die er bis heute erst zum Teil bezahlt hat: „Ich hoffe, wir haben jetzt alles oder steht sonst noch was aus?“, fragte Schöffenrichter Kessler in die versammelte Gerichtsrunde. Dazu gehörte übrigens auch eine Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten. 0,95 Gramm Marihuana sollen sollen dabei aufgefunden worden sein: Stoff, den er für den Eigenkonsum verbraucht haben will. Wenn er sich gut hält, könnte er im besten Fall schon nach einem Jahr und sieben Monaten das Gefängnis wieder verlassen, rechnete Alexander Kessler dem Mann vor.

Der Angeklagte räumte die ihm zur Last gelegten Taten in vollem Umfang ein – aber erst nach mehreren (nichtöffentlichen) Gesprächen, die allerhand Zeit in der mehrstündigen Hauptverhandlung aus- machten. Es tue ihm sehr leid, besonders wegen seiner Mutter und seinem Bruder, ließ der Angeklagte den Verteidiger, Rechtsanwalt Ulrich Swoboda, für sich sprechen. Für seinen Mandanten beantragte er eine „milde Strafe“. Staatsanwältin Irmina Zeitner sprach sich für drei Jahre und drei Monate aus. Das Schöffengericht entschied sich für insgesamt drei Jahre. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (eh/Symbolfoto: Kaya)

