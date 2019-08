Mittelschule: Der Rektor klagt über Bausünden

Plus In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr und die Landsberger Mittelschule gleicht derzeit einer Großbaustelle. Warum Rektor Christian Karlstetter die Stadt in mehreren Punkten kritisiert.

Christian Karlstetter steht im Regen. Am Donnerstag im wörtlichen Sinne, als er vor der Schlossbergschule mit den Möbelpackern spricht. Der Leiter der Landsberger Mittelschule fühlt sich aber auch im übertragenen Sinne so – im Stich gelassen von der Stadt. Denn die Sanierung des Altbaus im Westen, in den zehn Klassen umziehen sollen, ist längst noch nicht abgeschlossen. Karlstetter berichtet von Baumängeln und kritisiert die Stadt.

Im vergangenen Schuljahr wurden diese zehn Klassen noch am Schlossberg unterrichtet, ab 10. September werden alle 430 Schüler in der Mittelschule an der Fritz-Beck-Straße unterrichtet. Schulbänke und Tische, aber auch das Mobiliar von Fachräumen, Archiv und Sekretariat gilt es, in das Schulgebäude im Westen zu bringen. Die Kisten hätten seine Kollegen und er schon zu Beginn der Sommerferien gepackt, erzählt Karlstetter. Er schätzt, dass es 500 Kartons an Material sind. Wegen des Datenschutzes habe er Kisten mit Schülerdaten im eigenen Pkw gefahren. Karlstetter ärgert, dass man es seitens der Stadt offensichtlich als selbstverständlich genommen habe, dass er die ganzen Sommerferien arbeite. „Die Unterstützung war nicht übermäßig.“ Das Problem auch: Karlstetter ist nicht der Bauherr und kann so Handwerkern keine Anweisungen geben. „Ich bin das schwächste Glied, aber ich war der, der immer da war.“

Die Schüler vom Schlossberg ziehen in den Westen um

Im vergangenen September war man an der ehemaligen Fritz-Beck-Hauptschule, die schon seit Längerem als Mittelschule Landsberg firmiert, mit den Klassen vom Altbau in den Neubau umgezogen. In den sanierten Altbau ziehen jetzt die Schlossbergschüler ein. Doch die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Bis auf die Malerarbeiten sei bei den Klassenzimmern alles erledigt. Die Gänge seien aber noch nicht fertig, sagt Karlstetter, es fehlten teilweise noch Dämmplatten.

Auch an den Toiletten im ersten und zweiten Stock werde noch gearbeitet, ebenso an Dach und Fassade, wie auch an dem großen Kran im Pausenhof unschwer zu erkennen ist. Es gebe in den Klassenzimmern auch noch keine Telefonanschlüsse. Ein Lehrer könne also nicht im Sekretariat anrufen, sollte es einen Notfall geben. Da es auch kein Mobilfunknetz gebe – „es wurde viel Stahlbeton verbaut“ – gebe es auch keinen Handyempfang. „Mir ist versprochen worden, dass wir termingerecht einziehen werden“, sagt Karlstetter – aber eben auf eine Baustelle. Hinzukommen würden im 2018 eingeweihten Neubau Baumängel, die noch nicht behoben seien: Im Treppenhaus Ost tropft es durchs Flachdach und im Übergang von Aula und Veranstaltungssaal zur Schule sind laut Karlstetter die Fluchttüren falsch montiert – sie öffnen sich zum Schulinneren hin. Das heißt, die Halle lässt sich zur Schule hin nicht absperren.

Der Rektor will Vandalismus im Außenbereich verhindern

Ihm macht auch noch ein anderes Thema Sorgen: Sollte der Hartplatz geöffnet, und das Schulgelände damit nicht mehr abgeschlossen sein, fürchtet Karlstetter Müll und Vandalismus im Pausenhof. Wie es aussehen könnte, habe er nach eigenen Angaben diesen Sommer in dem jetzt schon zugänglichen überdachten Bereich neben dem Verwaltungstrakt oder auf den Treppen im Osten erlebt. Schlafende Jugendliche habe er dort auf einer Bank entdeckt, Bierflaschen und Zigarettenkippen lägen immer wieder herum. „Ich habe grundsätzlich nichts gegen ein offenes Konzept, aber es braucht dazu eine pädagogische Begleitung.“ Karlstetter könnte sich einen Streetworker vorstellen.