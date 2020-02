11:39 Uhr

Mobilfunk: Warum man in Kaufering auf die Telekom sauer ist

In Kaufering findet derzeit Umbauarbeiten an einem Sendemast statt. Deswegen haben Teile der Gemeinde keinen Empfang.

Plus In Teilen von Kaufering ist der Handyempfang derzeit sehr schlecht. Ein Anwohner kritisiert die Telekom. Was das Mobilfunkunternehmen dazu sagt.

Von Christian Mühlhause

Seit Montag ist es für den Kauferinger Ulf Froitzheim eine große Herausforderung, wenn er mit dem Handy telefonieren will. „Ich habe im Haus gar keinen Empfang und davor mit Glück einen Balken. Meine Tochter hat dasselbe Problem“, berichtet er dem LT. Froitzheim lebt im Kauferinger Westen. Unsere Zeitung hat beim Netzbetreiber Telekom nachgefragt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Künftig schnelleres Internet Auf Nachfrage informiert die Telekom, dass derzeit der Antennenstandort in der Albert-Schweitzer-Straße umgebaut werde. „Die Arbeiten sollen planmäßig am Freitag abgeschlossen werden“, so ein Mitarbeiter der Pressestelle. An dem Sendemasten würden umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt, damit Internetnutzer künftig schneller surfen können. „Bislang können wir an dem Standort noch kein LTE anbieten, das wird nach dem Abschluss der Arbeiten aber der Fall sein“, so der Pressesprecher. Ulf Froitzheim ärgert sich aber nicht nur über ausbleibende Informationen, sondern auch darüber, dass die Telekom keine Alternative zur Verfügung stellt. Laut Pressestelle ist der Großteil von Kaufering während der Umbauarbeiten durch andere Antennenstandorte versorgt, sodass sich der Aufbau einer mobilen Sendeanlage nicht gerechnet hätte.

Themen folgen