vor 39 Min.

Österreicher auf dem Mond

Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid sind oft besser als die Originale

Von Sonja Gröschl

Ein satirisches Gesamtkunstwerk mit dem Titel „Da Billi Jean is ned mei Bua“ präsentierten Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid im gut besuchten Sportzentrum. Bei ihrem aktuellen Programm handelt es sich um eine Mischung aus Kabarett, Konzert, Schmäh und Satire, bei der das Duo eine Reihe Popsongs bekannter Interpreten wie Michael Jackson, Robbie Williams oder Tina Turner ins Österreichische übersetzt. Was am Ende dabei herauskommt, sind oft völlig neu geartete Texte mit hintersinnigem Humor, die losgelöst vom Original ihre eigene Kraft und mitreißende Wirkung entfalten. Unterstützt wird der Gesang von einprägsamer Mimik und Gestik, die offenbaren, dass Stefan Leonhardsberger von Hauptberuf Schauspieler ist. Dabei setzt er vor allem auf seinen Charme und seine Lockerheit, die er sich im Laufe seiner Bühnenkarriere angeeignet hat.

Dem sei nicht immer so gewesen, erzählt Leonhardsberger, der aus dem Mühlviertel stammt. Er nennt die Gegend das „Auenland“ Österreichs. „Do, wo die klanen Männer mit hoarige Fiaß wohnen“ und er selbst mit seinen 1,81 Metern der Größte sei. Mit Anfang 20 hat es ihn dann nach Wien verschlagen, ins „Mordor“ Österreichs. Dort gefiel es ihm zunächst nicht und er lebte völlig zurückgezogen, bis er einen Freund kennengelernt hat, den „Ladies-Man Tonic“ und mit ihm die Wiener Nachtclubs.

Mit der Figur des Frauenaufreißers legt der Sänger und Geschichtenerzähler den Rahmen seines Programms fest: Tonic, der mit ziemlich vielen Frauen verkehrt, bekommt eines Tages Post im „Briafkastl“ mit der Nachricht, dass er Papa werde. Vor Gericht beteuert er: „Da Billi Jean is ned mei Bua“. Leonhardsberger liefert hierzu die bekannte Michael Jackson-Nummer, seine legendären Dancemoves, greift sich in den Schritt und singt mit Kopfstimme die Obertöne.

Das Ganze funktioniert vor allem durch den Wiedererkennungseffekt der Melodien, aber auch durch die hohe Professionalität der Künstler, die sich kongenial ergänzen. Während Leonhardsberger der exaltierte Typ ist, der oft wild gestikuliert, sich dramatisch durchs Haar fährt und eine expressive Mimik zum Besten gibt, mimt Martin Schmid den gelangweilten, treudoof ins Publikum blickenden Bühnenpartner, der mit seinem minimalistischen Ausdruck seinen Kollegen immer wieder erdet.

Dennoch gibt Martin Schmid musikalisch alles bei der Hip-Hop-Performance „Das Wirschtlstandl“, der letzte demokratische Ort in Österreich („Vor der Wurscht sind alle gleich“, so Leonhardsberger), die auf „Candy-Shop“ von 50 Cent beruht. Hier gibt der Gitarrist den harten Hip-Hopper, der am Ende nur schwer wieder in seine reduzierte Rolle hineinfindet. Dem Publikum verrät Leonhardsberger auch, dass seine Zusammenarbeit mit dem Schwaben Martin Schmid auf einem Missverständnis beruhe. Schuld habe dessen Auto. Auf dem Nummernschild des Augsburgers stehe ein ‘A’, weswegen er ihn für einen Landsmann gehalten habe. Als sich der Irrtum aufgeklärt habe, sei es bereits zu spät gewesen und beide schon mitten in ihrer gemeinsamen Arbeit.

Letztlich war das ein Glücksfall für die musikalische Kabarettszene. So entstanden weitere Stücke zu bekannten Melodien der Pop- und Rockszene: Aus Bruno Mars’ „Lazy-Song“ wurde „I geh’s heid amoi ruhiger an“, aus Springsteens „The River“ die Hymne „Aufi zum Oimsee“ und aus David Bowies „Space Odditiy“ die Geschichte vom „Austronauten“. Denn – so vertraut Leonhardsberger dem Publikum unter dem Siegel der Verschwiegenheit an – es waren die Österreicher, die als Erste auf dem Mond gelandet seien.

Ein Highlight hat sich der Künstler bis zum Schluss aufgehoben: Aus Tina Turners „Private Dancer“ wurde eine Hymne auf alle schüchternen Männer, die sich am Rand der Tanzfläche Mut antrinken. Ein Lied, bei dem der Sänger am Ende noch einmal so richtig abgeht, John Travolta imitierend die Hüfte schwingt und damit ein begeistertes Publikum in den Abend entlässt.