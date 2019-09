Papierbach-Planung: Alles nicht so verbindlich

So verbindlich wie es nach dem Abschluss des städtebaulichen Vertrags und den Ergebnissen der Architektenwettbewerbe für das Papierbach-Quartier den Anschein hatte, ist Vieles dann doch nicht: Der Karl-Schrem-Bau wurde entgegen ursprünglicher Bekundungen abgebrochen und im Baufeld B1 wird jetzt nicht der Siegerentwurf, sondern die zweitplatzierte Arbeit verwirklicht.

Der Eindruck, dass hier im Sinne wirtschaftlicher Erwägungen des Investors nachjustiert wird, drängt sich auf. Und schon seit Längerem fragen sich manche Stadträte, was wohl sonst noch alles umgeplant wird, ohne dass die Stadt daran viel ändern kann. Einem selbstbewussten Stadtrat wie in Landsberg gefällt das nicht. Auch viele Landsberger, die diesem Projekt nicht viel Sympathie entgegenbringen, sehen sich in ihrem Argwohn bestätigt.

Andererseits wäre es aber auch nicht realistisch, davon auszugehen, dass ein solches Großprojekt, das über mehrere Jahre verwirklicht wird, am Ende exakt so aussehen wird wie am Anfang geplant. Ein Unternehmer, der Erfolg haben will, wird sich Handlungsspielräume erhalten, um auf neue Umstände zu reagieren oder Verbesserungen zu erreichen. Nicht nur im Sinne einer besseren Rendite, sondern vielleicht auch – siehe Höhe des Veranstaltungssaals – im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeiten.

Lesen Sie den Artikel zum Kommentar:Papierbach: Ein Vier-Sterne-Hotel am Lechufer

Themen folgen