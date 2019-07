vor 20 Min.

Polizei rückt mehrfach zum Open-Air nach Hurlach aus

Junge Besucher eines Open-Air-Festivals am Hurlacher Baggersee beschäftigen die Polizei in den Morgenstunden des Sonntags.

Gleich mehrfach musste die Polizei am Sonntag in den Morgenstunden zu einer Open-Air-Veranstaltung am Hurlacher Baggersee ausrücken. Grund waren mehrere Körperverletzungsdelikte. Auf Nachfrage des LT hieß es von der Polizei zu den Ereignissen: „Die Veranstaltung hat uns in der zweiten Nachthälfte beschäftigt. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen zwischen jungen, angetrunkenen Besuchern. Es waren aber keine dramatischen Vorfälle und es gab keine größeren Verletzungen.“ (lt)

