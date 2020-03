18.03.2020

Rechtsstreit in Dießen: Das Gericht und das Müllhäuschen

Gerichtstermin am Baderfeld: Eine Bebauung mit einem Doppelhaus und einem Einfamilienhaus ist auf diesem Grundstück möglich.

Plus Die Gemeinde will einem Bauvorhaben im Baderfeld in Dießen nicht zustimmen. Das Landratsamt schon. Bei einem Gerichtstermin vor Ort wird eine Lösung gefunden.

Von Uschi Nagl

Ein Rechtsstreit zwischen der Marktgemeinde Dießen und dem Landratsamt um ein Bauvorhaben im Baderfeld könnte ohne Urteil enden. Voraussetzung dafür ist, dass der noch amtierende Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. März dem Vorschlag von Bürgermeister Herbert Kirsch zustimmt, die Klage gegen das Landratsamt zurückzuziehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Müllhäuschen.

Für die Eigentümerin des Grundstücks am Baderfeld würde dieser Schritt bedeuten, dass sie nach fast zwei Jahren Rechtsunsicherheit ihr Bauvorhaben, ein Einfamilienhaus und ein Doppelhaus, auf dem 851 Quadratmeter großen Grundstück, das sie besitzt, umsetzen kann. Zuletzt wurde vom Bau- und Umweltausschuss im Jahr 2018 ein Tekturantrag zur Lageverschiebung des Doppelhauses, das im rückwärtigen Teil des Grundstücks entstehen soll, um einen halben Meter nach Westen behandelt. Damit wurde zwar die Zufahrt zum zurückversetzt liegenden Doppelhaus verbreitert, die verbleibende Freifläche hatte sich jedoch nicht, wie von der Gemeinde ebenfalls gewünscht, erhöht. Das gemeindliche Einvernehmen wurde deshalb erneut nicht erteilt, sondern die Klage der Gemeinde gegen das Landratsamt, das die Baugenehmigung in Aussicht stellte, aufrechterhalten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Das Gericht hält eine Baugenehmigung für angemessen Bei einem Ortstermin im Baderfeld kam das Verwaltungsgericht München unter der Leitung des Vorsitzenden Richters Johannes Oswald nun zu einem ähnlichen Schluss wie das Landratsamt: Zwar werde vom Kläger, der Gemeinde Dießen, geltend gemacht, dass sich das Vorhaben nach dem Verhältnis von überbauter Fläche zu Freifläche nicht einfüge. Das Gericht, so Oswald, halte jedoch eine Baugenehmigung für ein Doppelhaus im hinteren und ein Einfamilienhaus im vorderen, der Straße zugewandten Grundstücksbereich für angemessen. Die Gemeinde habe zwar Berechnungen vorgelegt, die aufzeigen, dass die Planung zu einer größeren Dichte führe als bisher vorhanden. Im unbeplanten Innenbereich komme es aber grundsätzlich weniger auf Zahlen, als auf „das optisch Wahrnehmbare“ an. Die Feuerwehr kann im Notfall tätig werden Beim Vororttermin sei deutlich geworden, dass im Baderfeld bereits eine sehr dichte Bebauung vorhanden sei, die durch zwei nebeneinanderstehende Häuser optisch nicht wesentlich verstärkt werde. Auch die von der Gemeinde angesprochene Erschließungsproblematik sei seitens des Gerichts nicht nachvollziehbar. Er denke, so Richter Oswald, nachdem das Doppelhaus zurückversetzt worden sei, sei der Weg zu den Garagen, die sich zwischen den beiden Gebäuden befinden, mit 3,50 Metern breit genug. Es sei schließlich nicht nötig, dass jedes Fenster mit dem Feuerwehrauto direkt angefahren werden könne. Es reiche aus, wenn die Rettungsleiter im Notfall von Hand angelegt werden könne. Das Gericht werde deshalb die Klage der Gemeinde abweisen. Auf den Einwand von Bauamtsleiterin Johanna Schäffert und Markus Hanneder, dem Anwalt der Gemeinde, dass die Einfahrt im Bereich des Müllhäuschens, das entlang der Hauswand des Einfamilienhauses vorgesehen sei, nicht 3,50 Meter, sondern nur 2,80 Meter breit sei, schlug Oswald vor, das Müllhäuschen nach Westen zu rücken, um die Situation zu entschärfen. Ein Vorschlag, dem nach kurzer Bedenkzeit auch die Eigentümerin zustimmte. In diesem Fall, so Kirsch, wäre er – nach Rücksprache mit dem Gemeinderat – bereit, die Klage gegen das Landratsamt zurückzuziehen.

