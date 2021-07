Reichling

15:58 Uhr

Der geplante Hofladen in Reichling bereitet Schwierigkeiten

Plus In Reichling ist nahe der Kirche ein neues Gebäude geplant. Darin soll auch ein Hofladen Platz finden. Am Montag wird erneut darüber beraten.

Von Manuela Schmid

Wie stark dürfen neue Gebäude die bestehende Ortsansicht beeinträchtigen? Speziell dann, wenn das Bauprojekt im nahen Umfeld der Kirche verwirklicht werden soll? Diese Fragen beschäftigen den Reichlinger Gemeinderat, der über den Neubau eines Hofladens im Ortskern entscheiden muss (LT berichtete).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

