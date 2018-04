Rücksicht auf Hase und Reh

Bewusst sich am Draußensein erfreuen, das wünscht sich LT-Redakteurin Stephanie Millonig.

Sommerliche Temperaturen Mitte April, da drängt es den Menschen hinaus in die Natur. Und die hat ein Problem damit, wenn Mountainbiker die Lechleiten hinunterstürzen, Outdoor-Liebhaber sich mitten durch Wald und Wiese schlagen und Fußgänger ihre Zamperl leinenlos durch die Wiesen stromern lassen.

Oft fehlt das Bewusstsein, welche Störung so ein wildes Durchpreschen hat: Welche Energie es Wiesenbrüter oder Reh- und Hasenjunge kostet, vor Mensch und Hund zu fliehen, davon wissen viele Naturnutzer viel zu wenig. Der Aufruf des Forstamtes verdeutlicht, dass es dazu auch rechtliche Bestimmungen gibt, die dem Outdoor-Vergnügen Grenzen setzen.

Früher war das Bewusstsein noch anders

„Nur in Monaten mit R geht man in eine Wiese hinein“ – so lehrte noch die Großmutter den Umgang mit der Natur und den Bedürfnissen des Bauern, dessen Gras nicht zertrampelt werden durfte. Mit dem Klimawandel dürfte sich diese Regel etwas verschoben haben, aber sie zeigt auf, dass es damals ein Bewusstsein gab, wie sich der Mensch draußen zu verhalten hat. Dieses Bewusstsein gilt es wieder zu schaffen und so Mensch und Natur zu einem harmonischen Mit- beziehungsweise Nebeneinander zu bringen.

Denn auf Spazierwege und ausgewiesene Rad-Trails können sich Reh, Hase und Co. einstellen – wenn diese Pfade nicht verlassen werden.

