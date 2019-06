vor 11 Min.

Ruethenfest: Jetzt gibt’s die Festzeichen

Bald ist wieder Ruethenfest in Landsberg.

Der Vorverkauf startet am Montag

Der Festzeichenvorverkauf für das Ruethenfest beginnt am Montag, 24. Juni, und endet am Freitag, 12. Juli, mit der Eröffnung des Ruethenfestes. Danach kann das Festzeichen laut Pressemitteilung nur noch vor Beginn der Veranstaltungen an den Absperrungen der Altstadt erworben werden.

Vorverkaufsstellen sind im Historischen Rathaus und beim Reisebüro Vivell. Die Preise für die gesamte Festwoche sind im Vorverkauf 14 Euro und ab 12. Juli 17 Euro. Kinder bis 15 Jahre sind frei. Die Preise für die Tagesfestzeichen liegen bei jeweils fünf Euro zur Eröffnung am Freitag, 12. Juli, für das Konzert Bernsteyn am Samstag, 13. Juli, und zum historischen Altstadttreiben am 19. Juli.

Für Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, an denen jeweils ein Festzug und historische Tänze sowie am Sonntag noch zusätzlich ein Auftritt der Fahnenschwinger auf dem Programm stehen, kosten die Tagesfestzeichen acht Euro.

Tribünenkarten sind begrenzt beim Ruethenfestverein und beim Reisebüro Vivell erhältlich. Die Landsknechtstribüne kostet acht Euro. Für einen Platz auf der Schwedentribüne zahlt man zur Eröffnungsveranstaltung bei den historischen Tänzen und zum Abschluss sechs Euro, bei beiden Festumzügen kostet der Sitzplatz zehn Euro und bei allen übrigen Veranstaltungen fünf Euro. Zur Carmina Burana kostet der Stehplatz 15 Euro, ermäßigt zehn Euro und der Platz auf der Landsknechtsbühne acht Euro sowie auf der Schwedentribüne sechs Euro.

Das Ruethenfesttheater, „der Schwed“ kostet auf allen Plätzen im Stadttheater 15 Euro (ermäßigt 13 Euro) und unter 30 Jahre zehn Euro. Vorverkaufsstellen sind das Theaterbüro, das Reisebüro Vivell und der Onlineticketservice unter www. stadttheater-landsberg.de (lt)

