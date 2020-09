vor 16 Min.

Schlechtes Wetter: Ammersee-Überquerung fällt aus

Windböen und Kälte geben den Ausschlag. Das Rote Kreuz sagt das Spendenschwimmen zwischen Schondorf und Buch ist ab.

"Leider will der Ammersee nicht so wie wir": Das meldete am Samstagmorgen der Rotkreuz-Kreisverband Starnberg und deshalb wird die für Samstag ab 11 Uhr geplante Ammersee-Überquerung für Schwimmer zwischen Schondorf und Buch nicht stattfinden.

"Windböen peitschen erhebliche Wellen mit Gischt auf, Wassertemperatur 17 Grad, Außentemperatur sechs Grad. Bei diesen Bedingungen würde ein Schwimmen mit knapp 30 Leuten durch den See kein Spaß, sondern für die Wasserwacht und die Teilnehmer gefährlich werden. Deshalb wurde nach einer Lagekonferenz um 8 Uhr morgens die Entscheidung getroffen, das Spendenschwimmen heute abzusagen". heißt es in einer Mitteilung. Die Veranstaltung soll im Frühjahr, zum Beispiel am Rotkreuztag am 8. Mai, nachgeholt werden. Die bereits eingegangenen Spenden werden solange aufgehoben.

Mit dem Schwimmen sollten Spenden für die Aktiven des Roten Kreuzes Starnberg mit Masken, Handschuhen, Vollschutzanzügen und Desinfektionsmitteln ausgestattet werden, die in der Corona-Situation in großer Menge verbraucht werden. (lt)





Themen folgen