vor 18 Min.

Starkbierfest: Der Bürgermeister darf nicht anzapfen

Rund 200 Besucher kamen heuer zur Blaskapelle Leeder. Vier Stammtischbrüder plaudern aus dem Nähkästchen.

Von Andreas Hoehne

Eine feste Einrichtung ist das Starkbierfest der Blaskapelle Markt Leeder. Heuer war der Luitpoldsaal mit etwa 200 Besuchern voll besetzt. Sehr stark vertreten waren dabei die örtlichen Vereine. Mit Blasmusik, bayerischen Schmankerln und Starkbier wurde dann ausgiebig und sehr lange gefeiert.

Am Dirigentenpult stand nicht Hans Daxer sondern seine Stellvertreterin Ingrid Nieberle. Das bedeute nicht, dass die Kapelle ihre Dirigenten wie die Unterwäsche wechsele, kommentierte die neue Musikervorsitzende Johanna Kustermann, sondern es habe eine Terminüberschneidung gegeben.

Vielleicht zum Schutz der Besucher in den ersten Reihen gab es keinen Fassanstich. Doch Bürgermeister Erwin Karg erhielt von Johanna Kustermann zumindest symbolisch die erste Maß des Doppelbocks überreicht, da er so verdurstet ausschaue. Den kecken Ton habe sie sich bei ihrem Praktikum im Rathaus angeeignet, konterte Karg.

Ein Fernsehstar in Sachen Windenergie

Der Bürgermeister hatte sich im vergangenen Jahr wohl nichts Schlimmes zu Schulden kommen lassen, zumindest wenn es nach den Themen aus dem Dorfgeschehen ging, die von den vier Stammtischbrüdern (Kathrin Bermann, Johanna Kustermann, Stephanie Linder und Thomas Metschl) und der Bedienung (Tanja Hagenbusch) durchgekaut wurden. So wurden Kargs neue Sportuhr und ihre unterschiedliche Funktionen sowie seine Rolle als Fernsehstar in Sachen Windeenergie angesprochen.

Bei der sehr zäh verlaufenden Rathaussanierung hätten sich die Handwerker wohl der Beamtengeschwindigkeit angepasst, meinten die Zecher. Ein Sofa stände künftig in Kargs Amtszimmer für den Mittagsschlaf. Der neue riesige Plasmabildschirm im Besprechungstraum diene sicherlich für das Public Viewing bei der Fußballweltmeisterschaft. Doch der Fernseher und alles, was nicht niet- und nagelfest sei, werde ohnehin kräftig bezuschusst. Bei diesem Talent könnte sich Karg ja in Berlin um den Flughafenbau kümmern, empfahlen sie.

Der Mesner und das Handy

Aufgefallen war den Stammtischlern unter anderem auch, dass der Mesner im Welden beim Rosenkranz nicht mehr weiter wusste und deshalb kurzerhand sein Handy zückte. Da in Welden allerdings bekanntermaßen ein Funkloch herrsche, wäre freies WLAN wohl eine Marketingidee der Pfarrei. Auch für einen Mitarbeiter beim Hirschvogel hätte das Handy eine „lebensrettende“ Funktion gehabt. Denn als er auf der Toilette feststellte, dass kein Papier mehr vorhanden sei, hätte er Gerät die Kollegen angerufen.

Im neu hergestellten Rainweg in Asch hatte man zwar eine Straßenlaterne eingeplant, doch das Kabel dafür vergessen, schlossen die Wirtshausbesucher ihr Gespräch. Es sei aber noch eine Solarleuchte herumgestanden und so könne zum Glück den Ascher Nachbarn doch noch ein Licht aufgehen. Fetzig ging es dann in der Überraschungseinlage zu. Eine Gruppe von Musikern hatte sich als Senioren kostümiert, die trotz ihrer „Gebrechlichkeit“ flott das Tanzbein schwangen.

