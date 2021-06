Stoffen

Auf diesem Parcours in Stoffen spielt man Golf mit dem Fußball

Plus In Stoffen gibt es einen Parcours, der auch Torjäger vor Schwierigkeiten stellt. Eigentlich gleicht es eher einem Minigolfplatz. LT-Mitarbeiter Max Neuhaus nimmt die neun Löcher in Angriff.

Von Max Neuhaus

Vieles auf der Sportanlage in Stoffen erinnert an einen gewöhnlichen Fußballplatz: Die Tore, der kurz gemähte Rasen und die Kinder, die darauf kicken und lachen. Wären da nicht beispielsweise die zwei aufeinandergestapelten Autoreifen, die etwas versetzt hinter einem der Tore liegen. Oder die vielen orange-gelben Fahnen, die in regelmäßigen Abständen am Rande des Platzes im Boden stecken. Ich bin genau an diesen Fähnchen mit Thomas Ramminger, dem Jugendleiter des FC Stoffen, verabredet. Wir wollen Fußballgolf spielen.

