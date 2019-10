"Trecker Babes": Frauen und Technik

Viele PS, dröhnende Motoren und hübsche Frauen - diese Kombination gefällt Männern. Doch dahinter steckt weitaus mehr.

Hübsche Frauen am Steuer riesiger Traktoren, Mähdrescher oder Lastwagen? Das ist definitiv ein Blickfang für Männer. Und nein, das ist nicht chauvinistisch gemeint. Denn Mann hat in aller Regel ein Faible für große Maschinen, dröhnende Motoren und schwere Geräte. Wenn dann auch noch eine Frau am Steuer sitzt, weckt das natürlich umso mehr die Neugierde.

Aber eigentlich sollte es im 21. Jahrhundert keine Besonderheit mehr sein, dass auch Frauen in der Landwirtschaft oder auf der Straße schwere Maschinen steuern. Die Zeiten ändern sich einfach. Typische Männer- und Frauenberufe gibt es heutzutage kaum noch. Es gibt männliche Erzieher in Kindertagesstätten, und wer zum Beispiel einmal an den Beruflichen Schulen in Landsberg zu Besuch war, der weiß, dass auch immer mehr Frauen einen handwerklichen Beruf ergreifen.

Es gibt kaum noch sogenannte Männerbastionen. In immer mehr Polizeiuniformen stecken – auch im Landkreis – Frauen. Und auch im Ehrenamt zeigt sich: Immer mehr Frauen stehen ihren Mann. Bei der Feuerwehr gibt es Maschinistinnen, die für das Fahren der Löschfahrzeuge verantwortlich sind oder die Drehleiter steuern. Und das ist auch gut so.

Lesen Sie dazu:Theresa aus Obermeitingen ist ein „Trecker Babe“

Themen folgen