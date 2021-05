Die grüne Geige von Monika Drasch ist nicht verstummt

Monika Drasch aus Utting geht in der Corona-Krise neue Wege. Sie hat während des Lockdowns die Neuen Medien für sich entdeckt. Auf den heutigen Tag freut sie sich ganz besonders.

Corona, geschlossene Bühnen, keine Auftritte – doch die grüne Geige ist nicht verstummt: Die Musikerin Monika Drasch geht während der Corona-Krise neue Wege. Sie hat die neuen Medien für sich entdeckt, so gibt es auf Youtube erstmals „Jodeln gega Tod und Teifi“, aufgenommen in der Kirche St. Wolfgang in Haidhausen, zusammen mit Johanna Soller und Sebastian Myrus.

„Das war unsere Premiere, weitere Aufnahmen sind bereits in Planung“, berichtet die rothaarige Geigerin aus Niederbayern, die seit zehn Jahren mit ihrer Familie in Utting lebt. Doch nicht genug: Von Monika Drasch gibt es auch einen Podcast, „Lieder zwischen Himmel und Erde“, zu hören beim Münchner Kirchenradio mk online.

Freudvolle Verse für einen Monat voller Lebenslust

Bereits die 16. Folge, jeden Monat eine, hat Drasch produziert, hineinhören lohnt sich, denn allein schon ihre freudvolle, klare Stimme bringt Schwung in den Tag, ihre Texte regen zum Sinnieren an und machen neugierig, sich mit manchen Themen näher zu beschäftigen. So mit der bayerischen Volksdichterin Emerenz Meier, die Drasch ebenso in ihren bunten Mai-Cocktail mixt wie die Bibel. Diese hat sie auf der Suche nach freudvollen Versen durchsucht, denn für Drasch ist der Mai ein Monat voller Lebenslust.

Lust am Leben überkommt sie in ihrem wilden großen Garten, aber auch beim Musizieren – Drasch singt und spielt verschiedene Instrumente wie Geige, Zither, Blockflöte und Dudelsack. „Ich bin dankbar für meinen Beruf, kreativ sein und musizieren ist ein Privileg“, blickt sie auf die Corona-Zeit. „Zuerst war da ein großes Erschrecken, der Job war weg und die Kinder benötigten im Homeschooling viel Zeit“, blickt sie zurück. „Mehr als den Podcast hätte ich da gar nicht geschafft.“ Bis zu 20 Stunden dauert es, bis die ersten Ideen durch Recherchen langsam Gestalt gewinnen und Text und Musik zusammenfließen. Dann begibt sich Drasch ins Tonstudio von Stefan Eppinger in Dießen, um die Musik aufzunehmen. Die Texte spricht sie in München auf und freut sich, doch einmal monatlich in die bayerische Hauptstadt zu kommen.

Ihr neues Programm musste Monika Drasch zwölf Mal verschieben

Zum täglichen Ritual während des Lockdowns sind ihr Spaziergänge in der Natur geworden und „jeden Tag a bisserl proben, aber allein.“ Von den 40 geplanten Konzerten 2020 konnten lediglich zehn stattfinden. Ihr neues Programm „Emerenz Meier – daheim in Chicago?“ musste sie zwölf Mal verschieben. Der Podcast bei mk online, der bereits vor der Corona-Krise geplant war und im Februar 2020 an den Start ging, sei da ein Geschenk gewesen. „Er hat mich gerettet über die Zeit“, sagt Drasch dankbar. Nun beginnt für sie eine spannende Übergangszeit, denn fast zu schnell drängen sich nun die Lockerungen, um die ersten Auftritte organisieren zu können.

Monika Drasch (links) und Maria Reiter (Akkordeon) bei der Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises 2016 im Landsberger Stadttheater. Foto: Thorsten Jordan/Archiv

Bereits heute wird sie erstmals wieder mit dem Programm „Oh Maria Heimatland“, das 2017 bei den Landsberger Kulturtagen uraufgeführt wurde, in Cham zu hören sein – vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen sind unter 100. „Emerenz Meier – daheim in Chicago?“ hat dann am 28. Mai Premiere in Oberschleißheim. Emerenz Meier, geboren 1874 in Niederbayern, begann schon als Kind zu schreiben. „Sie hatte einen unglaublichen Drang, sich weiterzubilden. Mit Wachheit hat sie das Zeitgeschehen beurteilt“, erzählt Drasch. Das komme auch in ihren Briefen aus Amerika zum Ausdruck, die gelesen und vertont im neuen Programm zu hören sein werden. Die Geigerin freut sich besonders auf die nun endlich wieder stattfindenden gemeinsamen Proben mit den Musikerkollegen aus drei Nationen, in denen auch „hemmungslos positive und sorgenlose Jodelings und Musik aus den 1920er-Jahren, der Zeit Emerenz’ in Amerika, einstudiert werden“, verrät Drasch, die auch mit dem „Zitherwort zum Sonntag“ auf Youtube zu hören ist.

Im Juni geht es um den Erzengel Michael

Ihr nächster Podcast im Juni wird sich um den Erzengel Michael drehen, so viel sei bereits verraten. „Ich bin gut und gesund durch die Krise gekommen und bin dankbar, dass ich staatliche Unterstützung bekommen habe“, blickt die rothaarige Geigerin noch einmal zurück. Doch nicht allen Künstlern gehe es gut. Jeder könne sie jedoch unterstützen, mit dem Kauf von CDs oder Podcast-Abos. „Damit was weitergeht“, lacht Drasch auf ihre herzerfrischende Art, bevor sie sich mit der grünen Geige aufmacht zum Fotoshooting auf der frühlingsgelben Wiese.

Lesen Sie dazu auch: