vor 53 Min.

Vermisster Taucher tot im Starnberger See geborgen

Ein seit Freitag vermisster Taucher wurde jetzt tot aus dem Starnberger See geborgen.

Der 57-jährige Mann war seit Freitag vermisst worden.

Der seit Freitag vermisste Taucher ist tot aus dem Starnberger See geborgen worden, teilt die Polizei mit. Im Rahmen einer Suchaktion wurde der Mann am Sonntag gegen 10.30 Uhr gefunden.

Er hatte per Handzeichen Probleme signalisiert

Der 57 Jahre alte Sporttaucher war am vergangenen Freitag zusammen mit einem Partner bei Allmannshausen getaucht. Der aus Grünwald stammende Mann hatte seinem Tauchpartner per Handzeichen Probleme signalisiert und war kurz danach verschwunden. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen waren zunächst erfolglos geblieben, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

