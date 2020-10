vor 51 Min.

Verzaubert von Tolstoys Ururenkelin

Kristina Johlige Tolstoy in der Galerie Hofer: mit Hercules (vorne). Und ihren Figuren. Die Werke der Künstlerin sind noch weiter in der Galerie zu sehen.

In einer Sonderschau zeigt Kristina Tolstoy einen Querschnitt ihrer Arbeiten im Kunsthaus Grimme im Landsberger Vorderanger

Von Hertha Grabmaier

Ein kleines Mädchen aus dem Allgäu, das einen großen Namen trägt, hat bereits im zarten Alter von drei Jahren Steine mit Hammer und Meißel bearbeitet und diese ihre ganz eigene schöpferische Kreativität, gepaart mit ererbter Begabung, im Laufe der Jahre zur absoluten Höchstform künstlerischen Schaffens weiterentwickelt. Mittlerweile ist es Holz jeglicher Art, aus dem die 53-jährige Kristina Johlige Tolstoy mit der Kettensäge fast mystische Wesen entstehen lässt, die zart geschnitzte Gesichter umrahmen, deren seelenvolle Blicke, manchmal selbstbewusst und stolz, dann wieder wie der Welt entrückt, den Betrachter verzaubern. Auch alles, was an, auf und um Bäume wächst, inspirierte die Künstlerin zur Entstehung fantasievoller Objekte.

In ihrer Ausstellung unter dem geheimnisvollen Motto „Nachdenklich/Tanzend/Leicht…“ fügen sich ihre zahlreichen, aktuellen Skulpturen sowie Reliefbilder mit Materialien aus der Natur, wie Eichelhütchen und Weidenkätzchen, harmonisch in das Interieur des Kunsthauses Grimme im Vorderen Anger ein. Kristina Johlige Tolstoy ist die Ururenkelin des großen russischen Dichters Leo Tolstoy und seiner Frau Sophia, die 13 Kinder geboren hat und, wie Kristina Johlige Tolstoy bei einem großen Familientreffen in Russland herausfand, getrocknete Blumen und Blätter, genau in der gleichen Art wie sie, künstlerisch verarbeitet hat.

Weltweit gibt es mehr als 300 Nachfahren des bedeutenden Schriftstellers, von denen viele schöpferisch tätig sind. Bei ihrem Vater, dem Bildhauer Gerhard Johlige bekam Kristina die ersten künstlerischen Unterweisungen, bevor sie an der Berufsfachschule für Holzbildhauer in Garmisch zur Holzbildhauerin ausgebildet wurde. Seit 1990 ist Kristina Johlige Tolstoy als freischaffende Künstlerin tätig und nach Wanderjahren und Projektarbeiten in Deutschland und Frankreich hat sie ihr Zuhause wieder im Allgäu gefunden.

Ihre Fantasie ist grenzenlos und stets gepaart mit einer Prise Humor, so erschuf sie einen bärenstarken Herkules, mit einem zart geschnitzten, leicht bemalten Gesicht von klassischer Schönheit und einer üppigen Haarpracht aus Bärenklauwurzel, dessen Hals Omas Fuchsfell ziert. Aus Naturmaterialien entstanden geheimnisvolle Fabelwesen und zarte Kostbarkeiten. „Mushroom dance“ ist ein Baumpilz mit elegant geschnitzten Beinen aus Buxbaumholz. Dem Pendant „Mushroom dress“ hat sie gepflegte Arme verpasst. Es sind auch die kleinen Wortspielereien in den Titeln ihrer Arbeiten, die zum Nachdenken anregen. Aus bemaltem Holz in Muschelform „pop (pearls of possibilities)“ glitzern vergoldete Holzperlen, aus einem Granatapfel „Handgranate“ streckt sich eine goldene Hand. Einem Fabelwesen wurde mit einer gefundenen Baumkrone die Krone aufgesetzt. Mit lachenden Gesichtern, Münzen auf den Augen und 20-Euro-Scheinen als Hauben und Korpus, strahlen die originell gestalteten „Moneymakers“ aus Lindenholz, feinem Fell und Fototransfer, von ihren Sockeln.

im Kunsthaus Vorderer Anger kann noch bis zum 28.11. besichtigt werden, jeweils Donnerstag und Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung.

