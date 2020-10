vor 34 Min.

Vom wilden Wald zum schönen Schack-Park

Plus Wie Naturschutz und Denkmalschutz im Schacky-Park in Dießen zusammenpassen. Ein Besuch in dem über 100-jährigen Landschaftspark in der Ammerseegemeinde.

Von Stephanie Millonig

Der Dießener Schacky-Park, angelegt in den Jahren 1904 bis 1913, ist ein klassizistischer Landschaftsgarten. Ab 1922 wurde er land- und vor allem im südlichen Teil forstwirtschaftlich genutzt. Der Charakter veränderte sich, und in manchen Bereichen verwilderte die Anlage. Einer, der sich auf „Schatzsuche“ nach ursprünglichen Naturelementen machte, ist der Forstwissenschaftler Dr. Reinhard Mößmer. Er hat ein Parkpflegewerk entwickelt. Was bisher erreicht wurde und welche Rolle der Naturschutz dabei spielt, darüber hat sich das LT mit Reinhard Mößmer und Rainer Fuß von der Unteren Naturschutzbehörde unterhalten.

Seit 2005 kümmert sich der Förderkreis Schacky-Park um das Gelände, anfangs wurden vor allem die einzelnen Bäume und Baumgruppen im nördlichen Parkteil gepflegt. Seit einigen Jahren wird auch der südliche Bereich umgestaltet: Der historische Charakter soll wieder zur Geltung gebracht werden. Fuß und Mößmer stehen am Monopteros, dem Tempel auf einer Anhöhe. Mößmer zeigt auf Eichen im Westen. „Da war vorher eine grüne Wand.“ Wenn man die Fichten rausnehme, sehe man durch die Gruppe auf die Lindenallee beim Reitverein, erklärt Mößmer, dass auch wieder mehr Sichtbeziehungen geschaffen werden sollen, die einst bestanden – ein wichtiges Gestaltungsmerkmal im Park.

Rainer Fuß (links) und Dr. Reinhard Mößmer im Dießener Schacky-Park. Bild: Stephanie Millonig

Mößmer war Abteilungsleiter bei der Landesanstalt für Forstwirtschaft und hatte sich zuvor als Forstwissenschaftler mit Schutzwaldmanagement, Waldökologie, Naturschutz und Forstlicher Fernerkundung beschäftigt. Mittlerweile betreibt der 73-Jährige das Institut für Parkgestaltung in München und hat unter anderem ein Pflegekonzept für den Nymphenburger Park entwickelt. 2016 kam er in Kontakt mit dem Förderkreis Schacky-Park. Ihn fasziniert, dass sich die Bürger in einem Verein um den Park kümmern. Bei dem Pflegekonzept gelte es, das ursprüngliche Konzept des Gartendenkmals im Auge zu behalten.

Außerdem ist der Park eine Erholungsfläche für Besucher, und die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen sowohl finanziell als auch arbeitstechnisch vom Förderkreis gestemmt werden können, wie Mößmer erklärt. Und auch der Naturschutz muss beachtet werden. Denn der Park ist durch seine vielen wechselnden Lebensräume besonders wertvoll. Das beginnt schon im Osten mit der Obstwiese und ihren alten Obstbäumen, wie Rainer Fuß erläutert.

Im Schacky-Park sollen auch Wacholder und Zypressen wachsen

Die Zypressen am Monopteros seien keine Zielbaumart für den Naturschutz, sagt Fuß, aber es handle sich auch nur um ein paar Exemplare. Auch der Hang am Monopteros soll wieder eine mediterran anmutende Gehölzstruktur mit Wacholder und Zypresse bekommen. Weichen muss wohl eine Ulme, die den Blick vom Süden her auf den Monopteros versperrt. „Wir haben wenige Ulmen“, sieht Fuß diesen Punkt kritisch, aber dem Denkmalschutz werde der Vorrang gegeben, da es um eine wichtige Blickachse vom Teich her gehe. „Was bietet die Natur an und welchem Zielszenario des Gartendenkmals entspricht dies“, erklärt Dr. Reinhard Mößmer seine Vorgehensweise.

Jeder Park habe eine Persönlichkeit, „und ich muss diese Persönlichkeit unterstützen“. An erster Stelle gelte es, mit der Natur zu arbeiten. Das heißt: Mößmer setzt auf Naturverjüngung, will große arttypische Baumkronen fördern, kleine Waldwiesen wieder entstehen lassen und auch buchtige Gehölzränder schaffen oder ein Augenmerk auf skurril gewachsene Bäume richten. Totholz und Höhlenbäume bleiben stehen, wenn sie keine Gefahr für Besucher darstellen.

Die Sicht auf Andechs und die Alpen ist an einigen Stellen möglich

Von unnötigem Bewuchs befreit wird das kleine Bachtal – ein Gewinn für den Blick und auch für die Natur. „Die Bachaue ist ein wertvoller Lebensraum“, sagt Rainer Fuß. Auf kleiner Fläche habe man dort eine Aue, eine Hochstaudenflur, kleinflächig Schilf und den Übergang zum See mit den Uferbereichen und daneben den trockenen Hang. Auf dem Weg zum Teehaus hin sollen sich dichtere, dunkle Waldbereiche mit einem lichten Kirschbestand abwechseln, den Besucher immer wieder mit anderen Eindrücken fesseln, wie Mößmer erklärt. Für die Natur sind das vielfältige Lebensräume – durch den Wechsel verschiedener Strukturen.

Es geht jedoch nicht nur um große Bäume, sondern auch um kleinere Details. Efeu – ein wichtiger ökologischer Lebensraum – wird belassen, solange er nicht in den Kronenbereich eines für die Parkszenerie wichtigen Baumes wächst. Dann werde er gekappt, so Mößmer, der nach der Erstellung des Parkpflegewerks die Arbeiten ehrenamtlich begleitet. Und so geht es über den südlichen Weg zurück, und der Parkspezialist erklärt, wo der Ausblick gen Berge oder Andechs ermöglicht wurde, wo mehrere Walnussbäume gepflanzt wurden und wo eine Waldwiese entsteht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen