Vorfreude aufs Ritterturnier: Wer ist Held, wer Bösewicht?

LT-Redakteur Dieter Schöndorfer begleitet das Kaltenberger Ritterturnier seit etlichen Jahren. Warum es heuer wieder spannend wird.

Natürlich werden auch in diesem Jahr die heldenhaften Ritter wieder die Show auf Schloss Kaltenberg tragen, wird das Böse im Kampf gegen das Gute antreten. Nur dass man in diesem Jahr nicht so recht wissen wird, wer eigentlich auf der guten und wer auf der dunklen Seite der Macht antreten wird.

Dieses Mal der gute König

So ist der Schwarze Ritter der Vergangenheit, Frédéric Laforêt, dieses Mal der gute König. Kein schwarzer Helm, keine schwarze Rüstung – dunkel sind da vielleicht maximal seine Gedanken. Ludovic Gortva, bis auf ein paar (laut Drehbuch) dem Alkohol geschuldeten Intermezzi, war in der Vergangenheit stets einer der Guten – der Helden – scheint als intriganter Schurke durch die neue Show zu galoppieren. Und da ist der jugendliche Held Hector, der Schwarze Prinz, ohne Charakter, dafür mit einem Überhang an Selbstbewusstsein ausgestattet.

Allerlei Abenteuer

Man darf also wieder gespannt sein, wie das Duo Michael Peinkofer (Buch) und Alexander May (Regie) den Knaben auf den rechten Weg führen wird – durch allerlei Abenteuer natürlich und durch einen, so viel darf verraten werden, düsteren Albtraum. Doch weg von der Geschichte. Eines ist schon jetzt gewiss: Es ist erneut viel getan worden seit dem Stunt-Unfall im Vorjahr. In die Sicherheit wurde investiert, die Hilfe-Abläufe optimiert. Das Ziel: Am Ende muss jeder zufrieden und gesund die Heimreise antreten können. Egal ob „gut“ oder „böse“.

