vor 50 Min.

Was auf den Straßen so unterwegs ist

Sattelzug, Transporter, SUV und Cabrio: Diese Fahrzeuge sind im Landkreis gemeldet

Die Zahl der Nutzfahrzeuge hat bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 3,28 Millionen schwere, vor allem aber leichte Nutzfahrzeuge lieferten, was das Zeug hielt – nicht nur in die Lebensmittelgeschäfte, sondern auch nach Hause. Im Landkreis Landsberg sind 4432 Fahrzeuge aller Gewichtsklassen Teil dieser ausgeklügelten Logistikkette, wie die nun veröffentlichte Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes für 2020 ergibt. Das sind 200 mehr als im Vorjahr.

Zur Logistikflotte auf der Straße gehören 346 Lastwagen über zwölf Tonnen, die Anfang 2020 vor der Corona-Krise im Landkreis registriert waren. Aber zahlenmäßig sind die schweren Lastwagen Leichtgewichte im Vergleich zu dem, was unter zwölf Tonnen und speziell unter 3,5 Tonnen unterwegs ist. Insgesamt 4084 Nutzfahrzeuge der kleinen Klassen bis zwölf Tonnen sind da etwas ganz anderes. Im Landkreis machen in dieser Gruppe die 3774 Nutzfahrzeuge von unter 2,8 bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht rund 85,2 Prozent des Nutzfahrzeugbestandes aus. Die Fahrzeugmodelle über 3,5 Tonnen und bis zwölf Tonnen stellen mit 310 Fahrzeugen 7,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Fahrzeuge in der Klasse bis 3,5 Tonnen um 200, bei den Typen zwischen 3,5 Tonnen und zwölf Tonnen sank die Zahl um 17.

Bei den Allrad-Pkw lag der Bestand zum Zeitpunkt der Bestandsanalyse 2020 des Kraftfahrt-Bundesamtes bundesweit bei 5,56 Millionen Pkw. Davon waren im Landkreis Landsberg 11528 Fahrzeuge beheimatet. Das sind 910 mehr als 2019. Laut der Bestandsanalyse waren zuletzt 4748 Cabrios registriert. Das sind 114 mehr als 2019. Die beiden Werte reichen im bundesweiten Vergleich zu Platz 64 in der Allrad-Liga und zu Platz 49 in der Cabrio-Bundesliga unter 400 Städten und Kreisen. Im Landkreis Starnberg gibt es mit rund 87 pro 1000 Pkw die meisten Cabrios. Bei den Allrad-Autos führt der Landkreis Miesbach mit 270 pro 1000 die Statistik an.

Im Landkreis Landsberg stieg die Zahl allradangetriebener Autos vom Jahr 2019 auf 2020 um 910 oder 8,57 Prozent auf 11528 Pkw. Zum Vergleich: Im Bund stieg der Bestand um 426390 oder 8,30 Prozent auf rund 5,57 Millionen. Nimmt man alle lokal zugelassenen Pkw zum Vergleich, dann liegt der Allrad-Anteil aktuell bei 14,11 Prozent. Er ist also trotz gestiegener Nachfrage bei den Neuwagen im Bestand eine eher kleine Minderheit. Die Zahl der Cabrios im Landkreis Landsberg stieg im Vergleichszeitraum um 2,46 Prozent oder 114 Fahrzeuge. (Anteil am Bestand: 5,81 Prozent). Bundesweit nahmen die Cabrios um 13928 Exemplare oder 0,64 Prozent zu, wie die Statistik zeigt. (zds)

