15:59 Uhr

Was eine Tartanbahn mit einem roten Fluss zu tun hat

Bei Reinigungsarbeiten an einer Tartanbahn in der Nähe von Altenstadt ist rote Flüssigkeit in den kleinen Fluss Schönach geflossen.

Am Montagnachmittag wurde der Schongauer Polizei mitgeteilt, dass eine rote Flüssigkeit aus einem Rohr in die Schönach bei Altenstadt fließt. Das Wasserwirtschaftsamt nahm Wasserproben und die Feuerwehr Altenstadt verschloss das Rohr mit einem Dichtkissen, um ein weiteres Einlaufen der Flüssigkeit in den kleinen Fluss zu verhindern.

Wie die Schongauer Polizei meldet, stellte sich heraus, dass am Montag auf dem Gelände der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt die Tartanbahn durch eine Privatfirma gereinigt wurde. Das dabei entstandene Abwasser wurde über einen Gully entsorgt. Über den Regenwasserkanal lief die Flüssigkeit in die Schönach. (lt)

