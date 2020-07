vor 17 Min.

Welche Kunstwerke in der Dießener Schatzkammer vorhanden sind

Plus Die Marktgemeinde Dießen besitzt fast 300 Kunstwerke. Ein Bildband zeigt jetzt, was sich in den vergangenen Jahrzehnten an Gemälden, Skulpturen und Keramik im Dießener Rathaus angesammelt hat.

Von Uschi Nagl

Fast 300 Werke umfasst die Kunstsammlung der Marktgemeinde Dießen. Ein Museum, in dem man den Schatz der Gemeinde, bestehend aus Bildern, Skulpturen und Keramikobjekten, unmittelbar bewundern könnte, gibt es in Dießen bislang nicht. Wer einen Teil davon betrachten will, muss sich im Rathaus umsehen. Dort schmücken zahlreiche Arbeiten die Büros und das Trauungszimmer, eine Auswahl ist außerdem im Foyer zu sehen. weitere Einblicke in die Sammlung gewährt nun auch ein schmucker Bildband mit dem Titel „Kunst im Rathaus“. Dieser wurde jetzt im Rathaus vorgestellt.

Die Erstauflage des Buchs von 500 Stück wird wohl nicht ausreichen: Mit dem von ihm auf den Weg gebrachten Schmuckband „Kunst im Rathaus“, der jetzt vorgestellt wurde, hat der langjährige Bürgermeister Herbert Kirsch der Gemeinde kurz nach dem Ende seiner Dienstzeit ein besonderes Geschenk gemacht. Schließlich fand ein Großteil der in dem Bildband auf 278 Seiten vorgestellten Werke in Kirschs Amtszeit den Weg ins Rathaus.

Die fachkundigen und gleichermaßen spannenden und unterhaltsamen Texte zu den Werken und Künstlern stammen von dem Keramikfachmann und Volkskundler Wolfgang Lösche und von Kunsthistoriker Dr. Thomas Raff, die Fotos machte Anne Webert.

Mehr als nur das Steckenpferd eines Bürgermeisters

Bürgermeisterin Sandra Perzul bedankte sich bei allen Mitwirkenden, um dann das Wort ihrem Vorgänger und den Fachleuten zu übergeben: Eine derartige Sammlung anzulegen, so Kirsch, sei mehr als „das Steckenpferd eines Bürgermeisters“. Dazu bedürfe es eines Gemeinderats, der die Idee unterstütze, befürworte und vorantreibe.

Zu vielen Werken könnte Kirsch eine Geschichte erzählen. So erinnerte er sich an seinen ersten Ankauf – ein Gemälde von Helmut Zimmermann (1924-2015), der in den 1950er-Jahren in Dießen lebte und dessen Thema die „Anatomie der Seele“ war, ebenso wie an eine Begegnung mit Michael von Schweinitz, der auf Bitten des Bürgermeisters das legendäre Haus auf der Schwedeninsel mit dem Bootssteg kurz vor dem Abbruch durch die Seenverwaltung im Jahr 2003 fotografierte und malte, um es für die Nachwelt zu erhalten. Heute hängt das Ölbild im Sitzungssaal.

Es könnte ein wunderbarer Grundstock für ein Museum sein

Es ist Teil einer Sammlung, die nach Ansicht von Kunsthistoriker und Autor Thomas Raff einen wunderbaren Grundstock für ein kunst- und kulturhistorisches Museum in Dießen abgeben würde – dem „Künstlerdorf“, dessen Geschichte Raff in „Kunst im Rathaus“ kurz und unterhaltsam beschreibt. Für ihn, so Raff, sei die Arbeit am Buch insbesondere deshalb spannend gewesen, da sich in der Rathaussammlung neben Werken von bekannten Malerinnen und Malern wie Marion Bembé, Thomas Theodor Heine, Erich Kloidt, Alexander Koester und Fritz Winter auch Werke von Künstlern befinden, die sich bislang nur regionaler Bekanntheit erfreuten und deren Leben und Werk es zu erforschen galt.

„Dadurch haben viele Bilder eine Geschichte bekommen“, betonte Archivarin Barbara Blankenburg, die sich um die Inventarisierung der Werke kümmerte und die Texte der Autoren redigierte. Ein eigenes Kapitel ist zudem den Ankäufen aus der Produzentenausstellung „Das kleine Format“ gewidmet.

Viele Ankäufe aus dem Keramikpreis

Daran, dass sich die Keramiksammlung der Gemeinde, die ebenfalls in dem Bildband dokumentiert wird, auf „höchstem Niveau“ bewegt, ließ Wolfgang Lösche keinen Zweifel: „Die Ankäufe, die in den letzten 24 Jahren getätigt wurden, wären allesamt auch in den angesehensten Keramiksammlungen Europas willkommen.“ Sie stammen zum allergrößten Teil aus Ankäufen des Dießener Keramikpreises, der seit 2001 anlässlich des Töpfermarkts verliehen wird.

Bestandteil der Keramiksammlung sind unter anderem historische Krüge und eine Madonna, die die Fayenceproduktion der Dießener Hafner seit dem 17. Jahrhundert belegen. Außerdem, so Lösche, seien diese Arbeiten wichtige Zeugnisse im Hinblick auf die Geschichte und Verbreitung der Fayencetechnik nördlich der Alpen.

Zur Sammlung gehören unter anderem auch zwölf kleine Pferdeplastiken des Bildhauers Wilhelm Repsold und ein keramisches Service der Werkstatt Seelos-Rottka aus den 1970er-Jahren, die mit dem Tod von Heinrich Seelos 2017 erlosch. Nach dem Tod des Dießener Keramikers Ernst Lösche wurden aus dessen Werkstatt zwei Kugelvasen mit Goldlüsterglasur in die Keramiksammlung aufgenommen.

Der Bildband „Kunst im Rathaus“ ist für 25 Euro im Rathaus, im Landratsamt, in der Tourist-Info und im Buchhandel erhältlich.

