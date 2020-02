vor 21 Min.

Wie aus dem Kindergarten eine Tagespflege werden kann

Noch erinnert an der ehemaligen Schule in Unterfinning vieles an den Kindergarten, der hier bis 2018 war. Aber es wird schon länger darüber nachgedacht, hier eine Tagespflege für Senioren einzurichten.

Plus Eine Interessentin stellt ihr Konzept für eine Senioreneinrichtung in der ehemaligen Tagesstätte in Unterfinning vor. Staatliche Zuschüsse könnten dem Projekt nun Anschub geben.

Von Renate Greil

In Finning wird weiter über die Einrichtung einer Tagespflege für Senioren im ehemaligen Unterfinninger Kindergarten diskutiert. Eine Neuerung bei den Zuschüssen des Freistaats Bayern könnte diesem Projekt nun zu einem Aufschwung verhelfen.

Bürgermeister Siegfried Weißenbach gab bei der jüngsten Gemeinderatsitzung bekannt, dass es nun ein Programm gibt, nach dem neue Tagespflegeplätze mit 25.000 Euro pro Platz bezuschusst werden können, wenn die Gemeinde die Voraussetzungen erfüllt. Das wären bei den geplanten 20 Plätzen eine halbe Million Euro. Diese Summe könne über die Hälfte der vom Architekten geschätzten Umbaukosten von 880.000 Euro abdecken. Der Umbau soll die Kriterien für Brandschutz und Barrierefreiheit erfüllen. Einen Beschluss, wie mit dem Haus, das seit dem Umzug im Juli 2018 in den neuen Kindergarten neben der Gemeindekanzlei weitgehend leer steht, weiter vorgegangen wird, soll aber erst der neu zu wählende Gemeinderat, der im Mai seine Arbeit aufnimmt, treffen. Zunächst sollen weitere Informationen gesammelt werden Um die Zeit zu nutzen, sollen alle Informationen gesammelt werden. Deshalb stellte sich auch eine erste Interessentin für die Tagespflege im Gemeinderat vor. Marlies Sand sucht seit 2018 geeignete Räumlichkeiten und betreibt ebenfalls seit 2018 einen mobilen Dienst als „Seniorenbetreuung mit Herz“ mit den Angeboten Betreuung, Kochen, Hauswirtschaft und Einkaufen. Sie sei „seit 20 Jahren als Fachkraft in der Pflege tätig“ und habe sich als Pflegedienstleitung und Gesundheitspraktikerin weitergebildet. Derzeit sei sie dabei, die Zulassung für einen ambulanten Pflegedienst mit Büro in Raisting zu beantragen. Die Senioreneinrichtung mit 20 Plätzen in Finning würde sie selbst leiten, sagte sie auf Nachfrage. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Ich kann nicht mehr“, diese Aussagen von pflegenden Angehörigen höre sie immer wieder. Entlastung für die pflegenden Angehörigen bietet eine teilstationäre Betreuung in einer Tagespflege. Die Pflegebedürftigen würden mit dem Auto abgeholt. Offen wäre die Einrichtung von 8 bis 16.30 Uhr, sie kann tageweise oder die ganze Woche besucht werden. Toilettentraining und Duschen könne auch in der Einrichtung stattfinden, ebenso wie Therapien von Ergo- und Logotherapeuten. So könnte der Tagesablauf aussehen „Das Haus wäre ideal“, sage Sand zu den vorgesehenen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss in der früheren Schule, die dann als Kindergarten genutzt wurde. Sie stellte auch einen Tagesablauf vor. Um 8.30 Uhr stünde ein gemeinsames Frühstück auf dem Plan, am Vormittag könnte zusammen gebacken werden und körperliche Aktivitäten sowie Gedächtnistraining stattfinden. Freitags wäre eine Kooperation mit dem Kindergarten geplant, um das Zusammenleben zwischen Alt und Jung zu fördern. „Die Senioren blühen auf, wenn die Kinder kommen“, berichtete Sand. Um 12 Uhr würde zu Mittag gegessen, dann würde eine Mittagsruhe folgen und um halb drei würde es Kaffee geben. Ab 16.30 Uhr würden die Senioren wieder nach Hause gefahren. Auch für pflegende Angehörige solle es ein Angebot geben. Eine Weiter- und Nachbehandlung von aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten würde ebenso angeboten. Raus aus der Einsamkeit und Isolation sei auch ein wichtiger Punkt bei den Senioren, sagte sie. Weitere Nachfragen an Sand, was Miete und Ähnliches anbelangte, wurden auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verschoben. Neben Sand gibt es laut einer früheren Aussage von Weißenbach mit dem Roten Kreuz Landsberg noch einen weiteren Interessenten.

