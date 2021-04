Wie gefährlich sind Katzen für Singvögel?

Plus Kleine Vögel werden im Landkreis Landsberg seltener. Kritiker behaupten, dass das an Katzen liegt. Was Experten zu dieser These sagen.

„Die Katzen sind schuld daran, dass die Singvögel bei uns immer weniger werden.“ Dieser Vorwurf wird immer wieder und speziell in sozialen Medien gern verbreitet. Die Zahl der Singvögel in den Gärten geht zurück – dieser Teil der Aussage stimmt laut Experten. Er wurde erst kürzlich durch Zählungen belegt (LT berichtete). Was sagen Experten aus dem Landkreis Landsberg zu dem Thema?

Die Schuldzuweisung an die Fellknäuel ist haltlos, fand das LT im Gespräch mit Rebecca Pilz, Biodiversitätsberaterin im Landratsamt, Peter Olbrich vom Landesbund für Vogelschutz und Andrea Mittermeir (Haustierschutzorganisation Katzentatzen) heraus. Das Problem sei ganzheitlich zu betrachten, sagen alle drei übereinstimmend.

Vorweg bricht Rebecca Pilz von der Naturschutzbehörde eine Lanze für die Stubentiger: „Man kann definitiv nicht sagen, unsere Katzen sind schuld.“ Die engagierte Tierschützerin Andrea Mittermeir sagt: „Wir richten viel an durch unsere Lebensweise.“ Wer Position für Vögel beziehe, dürfe auch nicht beim Discounter ein Grillhendl für zwei Euro kaufen, fordert sie. Ein vom Menschen verursachtes Problem sei die zunehmende Zahl streunender Katzen, die jagen müssen, um zu überleben. Peter Olbrich, selbst Besitzer eines „richtigen Stubentigers“, rät jedem, bewusst zu überlegen, ob er sich tatsächlich einen Freigänger zulegt – bei dem immer der Jagdinstinkt durchbrechen kann.

„Es kommen viele Dinge zusammen, die schieflaufen“, sagt Rebecca Pilz zu den Gründen für den Vogelschwund. So gibt es entfernte, aber auch nahe liegende Ursachen. Neben der Vogeljagd in Mittelmeerländern wie Italien oder Spanien, in Afrika und im Libanon trägt laut Pilz der Vogelschlag erheblich zur Dezimierung der Populationen bei. Schon in den 1990er-Jahren stellte eine Studie fest, dass je Wohnhaus und Jahr ein bis zehn Vögel sterben, weil sie gegen Fassaden prallen. „Durch verglaste Neubauten wird das noch heftiger“, sagt die Biodiversitätsberaterin.

Mehr als 100 Millionen Vögel sterben pro Jahr nach Kollisionen mit Glasscheiben

Laut einer Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt verunglücken jährlich mehr als 100 Millionen Vögel an Glasscheiben - direkt durch Vogelschlag sowie indirekt, da der Nachwuchs im Nest verhungert. Abhilfe können Folien mit großflächigen Mustern schaffen, die Spiegelungen verhindern, sowie Außenjalousien oder eine weniger häufige Fensterreinigung, da die Vögel durch den abgesetzten Staub und Pollen das Hindernis leichter erkennen.

Ebenso tragen Epidemien wie aktuell bei den Blaumeisen zum Populationsschwund bei. Wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten sei wie etwa die Klimabedingungen und die Populationen dadurch nicht mehr stabil seien, sagt Rebecca Pilz, könnten Viren sich leichter verbreiten.

Vielen Vögeln fehlt auch im Landkreis Landsberg der Lebensraum

Auf dem Land machen die Experten weitere Problemzonen aus. In einer „ausgeräumten Landschaft“ ohne Heckenstrukturen, sagt Rebecca Pilz, nehme die Insektenvielfalt ab. Neben der Nahrungsgrundlage fehlen Vögeln Rückzugsorte und Nistmöglichkeiten. Dazu trägt Olbrich zufolge auch der „Energiehunger“ der Menschen bei, die zunehmend Flächen für den Betrieb von Biogasanlagen benötigen.

Ausgeprägte Monokulturen, wenig Blühflächen auf Feldern und Wiesen sowie im privaten Bereich „Vielschnittrasen, in den sich höchstens hier und da ein Regenwurm verirrt“ (Pilz), und der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln verstärken das Problem zusätzlich – ebenso wie der Trend zu Steingärten, Flächenversiegelung und Nachverdichtung. Durch die Veränderungen auf dem Land siedeln sich Arten wie Amsel, Spatz, Grünspecht oder Bluthänfling als Kulturfolger in Städten an. Dort, so weist Olbrich hin, müssten sich die Vögel aufgrund der künstlichen Helligkeit aber umstellen und seien länger aktiv sind als in ihrer einstigen natürlichen Umgebung.

Was jeder Gartenbesitzer für Vögel tun kann

Gartenbesitzer sollten heimischen Arten wie Kornelkirsche, Feldahorn oder Wildrosen den Vorzug geben vor Pflanzen, die zwar blühen, aber von heimischen Insekten nicht angenommen werden, rät Rebecca Pilz. Unattraktiv für Insekten seien beliebte Sträucher wie Thuja oder Forsythie sowie Zuchtformen von Stauden und Blumen. Als Beispiel nennt sie stark gefüllte Rosensorten, bei denen Blütenblätter die natürlichen Staubblätter ersetzen. Rebeca Pilz empfiehlt, eine Ecke im Garten verwildern zu lassen, um Insekten anzulocken, und Vogeltränken aufzustellen.

Helfen kann laut Peter Olbrich zudem die ganzjährige Vogelfütterung oder das Aufhängen von Nistkästen, was besonders an nach Sanierungen zu glatten Fassaden wichtig sei. Er wünscht sich zudem, die sommerlichen „Mückenplagen“ nicht als solche zu betrachten, sondern als wichtigen Teil des Ökosystems zu begreifen.

