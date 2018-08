vor 38 Min.

Wird aus der alten Klostermühle ein moderner Tagungsort?

Wenn es nach den Eigentümern geht, wird die Klostermühle in Windach ein Seminargebäude. Das gefällt aber weder dem Gemeinderat noch dem Landratsamt.

Von Romi Löbhard

Das Wohngebäude der alten Klostermühle in der Schützenstraße in Windach soll nach dem Willen seiner Eigentümer zu einem Tagungs- und Seminargebäude umgebaut werden. Der Bau ist zwar historisch, aber nicht denkmalgeschützt. Dem Gemeinderat waren die Pläne bereits am 5. Juni vorgestellt worden, eine Abstimmung erfolgte damals nicht. Jetzt kam das Nein zu dem Projekt.

Dem Antragsteller war vor einigen Wochen mitgeteilt worden, dass sich der moderne Anbau gestalterisch nicht in die Umgebungsbebauung einfüge und die Planung gegebenenfalls zu ändern sei. Jetzt lehnte das Gremium das Vorhaben einstimmig ab. Begründung: Die Erschließung des Wohnhauses sei nicht gesichert.

Jetzt könnte die Anlage zum Fall für den Denkmalschutz werden

So liegt das Haus im südlichen Teil des Grundstücks, auf dem sich noch zwei weitere Gebäude jeweils im westlichen und östlichen Teil des Areals befinden. Im Besitz der Bauherren befindet sich lediglich der Grundstücksteil mit dem Wohnhaus. Außerdem liege eine ablehnende Stellungnahme des Landratsamts vor. Für die Erschließung, also die straßenmäßige Anbindung und Wasserversorgung des Grundstücks, fehlen derzeit notwendige Grunddienstbarkeiten. Die Pläne für das Bauvorhaben waren dem Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum München und dem Landratsamt vorgelegt worden. Beide Stellen äußerten größte Bedenken.

Im Gemeinderat herrschte teilweise Unverständnis darüber, dass das Gebäude nicht denkmalgeschützt sei. „Eigentlich sollten wir Ensembleschutz für das Areal der Klostermühle einfordern“, hieß es am Ratstisch. In der Nachbarschaft des Wohngebäudes befinden sich Mühleneinrichtungen und Scheunen.

Themen Folgen