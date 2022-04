LT-Osterrätsel Teil 3: Wo ist der kleine Osterhase?

Beim LT-Osterrätsel können Sie viele Preise gewinnen. Erraten Sie, wo der Osterhase diesmal steckt.

Der dritte Teil unseres Osterrätsels führt uns nach Landsberg. Wo hat sich der kleine Osterhase der Töpferin Jeanette Arndt denn hier auf diesem Bild niedergelassen? Fotograf Christian Rudnik begleitet ihn auf seiner Tour durch den Landkreis. Wo ist er gerade?

A: Am Landsberger Mutterturm

B: Beim Hexenturm

C: Am Bayertor

Sie müssen ihn nicht selbst suchen, einfach der Redaktion Bescheid geben, wo er gerade ist. Sie können täglich gewinnen. Sie schicken die Lösung als E-Mail mit dem Stichwort „LT-Osterrätsel“ an redaktion@landsberger-tagblatt.de und geben Sie Ihre Telefonnummer an. Übrigens: Sie können auch die vier Osterhasen von Jeanette Arndt gewinnen. Die Aktion geht bis Mittwoch. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück und benachrichtigen alle Tagesgewinner am Ende der Aktion am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn Sie uns Bilder von Ihrem Ostertisch schicken, mit den Osternestern oder den anderen Gewinnen – oder von einem tollen Frühstück. Bitte an die gleiche E-Mailadresse. Das gibt es beim Osterrätsel des LT zu gewinnen:

Lesen Sie dazu auch

Die Genussmanufaktur Hallinger hat sechs Osternester gespendet, die Sie noch rechtzeitig vor Ostern bei uns in der Redaktion abholen können.

hat sechs Osternester gespendet, die Sie noch rechtzeitig vor Ostern bei uns in der Redaktion abholen können. Goldammer steuert selbst gefertigtes Ostergebäck bei, das der Dießener Kaffeehausbesitzer Markus Dieffenbach („Die Goldammer“) ins Osterkörbchen legt.

steuert selbst gefertigtes Ostergebäck bei, das der Dießener Kaffeehausbesitzer ins Osterkörbchen legt. Frühstück Landsberger Gastronomen beteiligen sich am LT -Osterrätsel. So kann man in der Villa Rosa, im Herkomer Café und im „Hellmairs“ frühstücken. Die Gastronomen spenden je einen Gutschein für ein Frühstück – entweder für eine Familie oder ein romantisches Date.

Landsberger Gastronomen beteiligen sich am -Osterrätsel. So kann man in der im und im frühstücken. Die Gastronomen spenden je einen Gutschein für ein Frühstück – entweder für eine Familie oder ein romantisches Date. Likka Wer lieber abends essen gehen will, ist dann in der Likka am Peter-Dörfler-Weg richtig. Dort gibt es ein Abendessen mit den passenden Getränken für vier Personen.

Wer lieber abends essen gehen will, ist dann in der am Peter-Dörfler-Weg richtig. Dort gibt es ein Abendessen mit den passenden Getränken für vier Personen. Vom Zeno Vital und Gesundheitszentrum Kaufering gibt es einen Gutschein für 14 Tage Rücken- und Figurtraining an den Geräten inklusive Einweisung, Kursen und Sauna und einen weiteren Gutschein für eine 5er-Karte für die Salzgrotte.

gibt es einen Gutschein für 14 Tage Rücken- und Figurtraining an den Geräten inklusive Einweisung, Kursen und Sauna und einen weiteren Gutschein für eine 5er-Karte für die Salzgrotte. Aust Ästhetik (Mathias Aust, Chirurg für plastische und ästhetische Chirurgie mit Privatklinik in Landsberg) steuert fünf Gutscheine im Wert von je 100 Euro bei, das dort ansässige Kosmetikstudio Zeitwunder eine Gesichtsbehandlung und mehrere Gutscheine für eine 3-D- Hautanalyse.

(Mathias Aust, Chirurg für plastische und ästhetische Chirurgie mit Privatklinik in Landsberg) steuert fünf Gutscheine im Wert von je 100 Euro bei, das dort ansässige Kosmetikstudio eine Gesichtsbehandlung und mehrere Gutscheine für eine 3-D- Hautanalyse. Pflege Außerdem gibt es einen Gutschein für eine Fußpflege von Fußharmonie Sabine Geisler.

Außerdem gibt es einen Gutschein für eine Fußpflege von Blumen Wer sich den Frühling ins Haus holen will mit drei bunten Frühlings-Blumensträußen, gesponsert von Petra Kapp-Hampel von „Das Büroteam“ , kann sich ebenfalls beim Hasenraten beteiligen.

Wer sich den Frühling ins Haus holen will mit drei bunten Frühlings-Blumensträußen, , kann sich ebenfalls beim Hasenraten beteiligen. Berchtold&Witzel Einrichten und Wohnen, 1 A Classe spenden drei große Ostereier gefüllt mit Produkten der Kosmetikfirma L’Occitane.

Einrichten und Wohnen, 1 A Classe spenden drei große Ostereier gefüllt mit Produkten der Kosmetikfirma L’Occitane. Buch Hansa Auch Buchhändlerin Ingrid Asam spendet fünf Bücher für die Aktion.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.