Der fliegende Holländer landet für ein Konzert in Schondorf an

Sie bringen den „fliegenden Holländer“ im Juli nach Schondorf (von links): Arabella Hellmann vom Richard-Wagner-Verband Ammersee, Regisseur Georg Rootering, Anahita Ahsef (in der Rolle der Senta), Thomas Gazheli (in der Rolle des Holländers), der musikalische Leiter Rainer Armbrust sowie Sandra Gerlach (in der Rolle der Mary) mit einem der Klappstühle und im Hintergrund einer Büste von Richard Wagner.

Plus Der Richard-Wagner-Verband Ammersee besteht seit sieben Jahren. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich in Schondorf mal an eine Opernaufführung zu wagen.

Von Gerald Modlinger

Seit sieben Jahren gibt es inzwischen den Richard-Wagner-Verband Ammersee. Die Sieben spielt auch in der Mythologie und Religion eine besondere Rolle, unter anderem auch in der Sage des „fliegenden Holländers“: Der Kapitän, der dazu verdammt ist, bis zum Jüngsten Gericht um die Welt zu segeln, hat nämlich die Chance, alle sieben Jahre erlöst zu werden – durch die Liebe einer Frau. Was liegt also für den seit sieben Jahren bestehenden Verband näher, als jetzt Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ an den Ammersee zu holen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

