Landkreis Landsberg

vor 47 Min.

Endlich wieder ein richtiger 1. Mai im Landkreis Landsberg

Plus Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es viele neue Maibäume im Landkreis Landsberg. Wie im Dießener Ortsteil St. Georgen mit dem Aufstellen des Baums ein besonderer Kraftakt gelingt.

Von Gerald Modlinger

Endlich mal wieder gemeinsam etwas machen und feiern und das Festtagsgewand ausführen: Dafür hat der 1. Mai im Landkreis Landsberg vielerorts Gelegenheit geboten. Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt das Brauchtum zum 1. Mai darniederlag, schmücken im Landkreis Landsberg wieder viele neue Maibäume die Dörfer. Die Menschen strömten scharenweise dorthin – zum Beispiel in St. Georgen. In dem Dießener Ortsteil geriet das Aufstellen des weiß-blauen Baums zu einem besonderen Kraftakt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen