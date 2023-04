Jugend-Hoagart: Junge Menschen machen Musik

Über 100 Sänger und Musikanten zwischen drei und 23 Jahren standen auf der Bühne in Apfeldorf.

Die musikalische Veranstaltung des Lechgau-Trachtenverbands– "Jugend-Hoagart" genannt – hatte am Wochenende zahlreiche Besucher.

Den Anfang machten die "Epfacher Jungbläser", die als zehnköpfige Bläserbesetzung mit Marsch, Polka und Zwiefachem spielten. Vom gastgebenden Apfeldorfer Trachtenverein war auch die Jugendgruppe dabei, zwölf Paare sorgten mit Auftanz und später Sternpolka für Abwechslung in der Mehrzweckhalle. Leisere Töne schlugen drei Peitinger mit Hackbrett und Harfe an. Dann bespielten die Hohenfurcher die Bühne, die sich als Gitarrentrio, Gesangsgruppe oder Ziach-Duo präsentierten. Vom Burggener Trachtenverein waren es 17 Kinder, die ebenfalls in drei verschiedenen Besetzungen sangen und musizierten.

Der Apfeldorfer Kinderchor trat mit 25 Kindern auf. "Ich ziag mein Huat für die jungen Leut, was die uns heute zeigen", freute sich Gauvorstand Franz Multerer über die gelungenen Darbietungen der jungen Akteure. Sein Dank galt den Eltern, Musiklehrern, Betreuern im Verein und auch den ausrichtenden "Lechsberglern". In Apfeldorf gibt es den Jugend-Hoagart schon seit vielen Jahren in Zusammenarbeit von Trachtenverein und Trachtenkapelle. Der Auftritt der Jugendkapelle "Durchanand" bildete am Sonntag den Abschluss. Über 20 junge Blasmusiker aus mehreren Nachbardörfern spielten weiter zur Unterhaltung auf, während es sich die Gäste bei Weißwürsten oder Kaffee und Kuchen gut gehen ließen. (AZ)