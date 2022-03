Grüne fordern Jugendsozialarbeit an Gymnasien im Kreis Landsberg

Plus Während die staatlich geförderte Jugendsozialarbeit an Grund-, Mittel- und Realschulen bereits üblich ist, werden Gymnasiasten bislang im Landkreis Landsberg nicht berücksichtigt. Ein Antrag soll das ändern.

Drei Punkte auf der Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses sind in der jüngsten Sitzung des Gremiums Anträge für Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) im Landkreis Landsberg. Die ersten Anträge betreffen die Grundschulen Pürgen und Vilgertshofen: Beide werden problemlos genehmigt. Der dritte Antrag der Grünen-Kreistagsfraktion bricht dagegen eine Grundsatzentscheidung vom Zaun: Haben auch Gymnasiasten ein Anrecht und Bedarf auf staatliche geförderte Jugendsozialarbeit?