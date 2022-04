Denklingen: Kommunalaufsicht prüft Grundstücksverkäufe der Gemeinde

Plus Eine Bürgerin aus Denklingen wendet sich an Kommunalaufsicht. Sie vermutet Unregelmäßigkeiten bei Grundstücksverkäufen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt.

Wie berichtet, wurde bei der Bürgerversammlung in Denklingen bekannt, dass gegen Bürgermeister Andreas Braunegger ein Verfahren wegen Untreue läuft. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat bestätigt, dass entsprechende Unterlagen eingegangen seien.