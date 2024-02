Gemeinderat fordert mehr Möglichkeiten für Bürgerbeteiligung

Für das Windkraftprojekt bei Denklingen wird die Projektumsetzung ausgeschrieben. Die Gemeinde möchte eine höhere Bürgerbeteiligung anstreben.

Die Bayerischen Staatsforsten starten ein weiteres Auswahlverfahren für neue Windenergieanlagen im Bayerischen Staatswald. Die neuen Windräder sollen im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech in Denklingen entstehen. Insgesamt könnten bis zu sechs neue Windkraftanlagen geplant werden. Das Auswahlverfahren wurde gestartet, nachdem Denklingen durch Gemeinderatsbeschluss grünes Licht für die Planungen gegeben hat. Für die Staatsforste sind dabei die Wünsche und Vorgaben der Gemeinden entscheidend für die Ausgestaltung des Auswahlverfahrens. Bürgermeister Andreas Braunegger möchte eine höhere Bürgerbeteiligung ermöglichen.

2022 wurde mit einem Bürgerentscheid ein Windkraftprojekt beschlossen

In der Zeit vom 14. Februar bis zum 10. April können interessierte Unternehmen, die Windenergieanlagen projektieren, errichten und gegebenenfalls betreiben, ihre Angebote bei den Staatsforsten abgeben. Geplant ist, dass im Mai über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens informiert wird und für die neu geplanten Windenergieanlagen der Standortsicherungsvertrag für Denklingen abgeschlossen werden kann.

2022 hatten in einem Bürgerentscheid fast 70 Prozent der teilnehmenden Denklingerinnen und Denklinger für ein Windkraftprojekt gestimmt. Die Bayerischen Staatsforsten sind Eigentümer der Waldfläche südwestlich von Dienhausen. Dort, also im Sachsenrieder Forst, hatte die Gemeinde Denklingen ein Konzentrationsgebiet für Windenergie ausgewiesen. Die Fläche ist etwa 425 Hektar groß. Mit der Realisierung würde Denklingen zu den bereits 101 Windenergieanlagen dazugehören, die auf den Flächen des Staatsforstes bisher gebaut wurden.

Eine Summe für die Windkraftanlage in Denklingen steht noch nicht im Raum

Einen genauen Zeitplan für die Windkraftanlage gibt es bisher nicht, der nächste Schritt ist, die Ausschreibung der Staatsforsten abzuwarten. Auch eine genaue Summe für das Projekt wurde bislang nicht genannt. Trotzdem steht für die Gemeinde und Bürgermeister Andreas Braunegger bereits fest, dass der Anteil, mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt beteiligen können, höher ausfallen sollte. Vorgesehen war, dass Privatpersonen und Firmen aus der Gemeinde zu 25 Prozent Teil der Gesellschafter stellen – das ist ihm zu wenig. Eine Umfrage, wer sich aus Denklingen beteiligen würde, gibt es bisher nicht, dennoch soll die Möglichkeit nicht bereits im Vorfeld gedeckelt werden. "Wir wollen den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger umsetzen können", so Braunegger. Und wenn am Ende doch nicht ganz so viele an der Windkraftanlage teilhaben wollen, so habe man zumindest die Option für mehr gehabt. Bis es so weit ist, werde das Wie und Wann der Bürgerbeteiligung allerdings ebenfalls erst auf die nächsten Planungsschritte warten müssen. "Und dann wird das erst einmal in diversen Sitzungen besprochen."

Damit der Ausbau der Windenergie in Bayern zügig vorangebracht werden kann, haben die Bayerischen Staatsforsten ein Verfahren zur Bereitstellung von Staatswaldflächen für Windenergieanlagen entwickelt. Die größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange sowie eine wald- und flächenschonende Umsetzung von Windenergieprojekten und die Realisierung von Konzepten für Bürgerwindanlagen stehen für uns im Vordergrund. "Bevor die Bayerischen Staatsforsten ein Auswahlverfahren durchführen, stimmen wir mit der jeweiligen Standortgemeinde die kommunalen Belange für die Umsetzung des geplanten Windprojektes ab. Insbesondere, um die Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort für das Windprojekt zu erzielen", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsforsten. Ob eine höhere Bürgerbeteiligung infrage kommt, ist aber noch abzuwarten.

