In Denklingen wird ein Quad gestohlen: Zeugen gesucht

Ein Quad ist in Denklingen doppelt gesichert und wird dennoch aus einem Schuppen entwendet.

Aus einem offenen Schuppen in der Hauptstraße in Denklingen wurde zwischen Montagabend und Dienstagmittag. 29. August, ein Quad entwendet. Es war am Lenkrad sowie Schalthebel versperrt gewesen. Der Wert des schwarzen Fahrzeugs des Herstellers Bombardier beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

