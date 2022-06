Denklingen

vor 32 Min.

Tempo 30: Wird in Epfach die Feuerwehr ausgebremst?

Die Feuerwehr Epfach hat beantragt, die Tempo-30-Zone in der Prof.-Dr.-Werner-Straße wieder aufzuheben.

Plus Die Feuerwehr Epfach beantragt im Gemeinderat Denklingen vergeblich, eine 30-er-Zone im Ort aufzuheben. Hintergrund für den Antrag ist ein Streit mit einem Anwohner.

Von Oliver Wolff

Der Denklinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag der Feuerwehr Epfach befasst. Die Kameradinnen und Kameraden wünschen sich die Aufhebung der Tempo-30-Zone in der Prof.-Dr.-Werner-Straße in Epfach. Doch der Antrag wurde durch Stimmengleichheit abgelehnt.

