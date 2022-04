Denklingen

vor 2 Min.

Umstrittenes Bauprojekt in Denklingen ist nicht zu verhindern

Auf dem Gelände an der Bahnhofstraße darf nun doch gebaut werden. Macht das den geplanten Bürgerentscheid in Denklingen zur Makulatur?

Plus Der Gemeinderat in Denklingen lehnt das Großprojekt ab, zu dem ein Bürgerentscheid stattfinden wird. Nun schaltet sich das Landratsamt ein. Wie es weitergeht, und ob der Bürgerentscheid noch Sinn ergibt.

Von Margit Messelhäuser

Spannend wird es in der Gemeinderatssitzung in Denklingen am heutigen Mittwoch: Erneut muss das Gremium über das Bauvorhaben in der Bahnhofstraße entscheiden. Nachdem man das Projekt bereits einmal abgelehnt hatte, kam nun Post vom Landratsamt. Warum die Kreisbehörde das Projekt bewilligen würde und was das für den am 22. Mai stattfindenden Bürgerentscheid bedeutet.

