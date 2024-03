VfL Denklingen veranstaltet Osterparty im BVZ

Die Osterparty im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen bietet Besucherinnen und Besuchern am Sonntag einen langen Abend mit Live-Musik.

Schon seit langer Zeit organisiert der VfL Denklingen am Ostersonntagabend eine Feier. "Damals noch in der Denklinger Mehrzweckhalle unter dem Namen: Formel 1-Fete", erklärt Ludwig Kirchbichler, der erste Vorstand in der Sparte Fußball. Mit dem Bau des neuen Bürger- und Vereinszentrums mit zugehörigem Saal, habe die Party nun ein neues Ambiente und fand 2023 das erste Mal unter einem neutralen Motto mit Live-Band statt. "Das hat uns ganz gut gefallen und das Feedback war positiv, weswegen wir diese Party nun so etablieren wollen", sagt Kirchbichler.

Party am Ostersonntag in Denklingen: Eintritt kostet zehn Euro

Heuer sollen am Ostersonntag die Band Bloody Chicken Heads auftreten. "Die spielen ein breites Portfolio, vom Schlager über Oldies bis zu Rock und Pop." Nach der Band würde nur noch etwas "aus der Dose" zum Ausklang aufgelegt. Der Verein ist nicht an einen Stillen Feiertag gebunden, wie Partys die Tage zuvor. Ein Tanzverbot gilt auf der Veranstaltung nicht. "Natürlich müssen aber schon ab 22 Uhr die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, dass die Lärmbelastung für die umliegenden Anwohner so gering wie möglich ist." Neben Bier, alkoholfreien Getränken und Longdrinks soll es zudem eine Shotbar geben.

Der Eintritt an dem Abend kostet zehn Euro. Damit wird zum einen die Band bezahlt, zum anderen soll der Erlös von der Veranstaltung den Spielbetrieb der Sparte Fußball, sowohl Senioren als auch Jugend, finanzieren, so Kirchbichler. Eine erwartbare Gästezahl könne er nicht einschätzen. "An so einem Feiertag ist es selten vorhersehbar, wie viele Leute wir zum Feiern bewegen können."

