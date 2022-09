Windkraft in Denklingen: Warten auf Zustimmung der Bürger

Plus In Denklingen sollen Windräder gebaut werden, aber ein Bürgerentscheid aus 2014 verhindert das. Die Nachbargemeinde Fuchstal macht gute Erfahrungen mit Windenergie.

Windkraftanlagen sind fester Bestandteil im Umbruch hin zu erneuerbaren Energien. Laut dem bundesweiten Branchenverband erzeugt eine Anlage mit einer Nennleistung von circa fünf Megawatt so viel Strom, wie ungefähr 3700 Haushalte benötigen. Auch die Gemeinde Denklingen will künftig auf Windkraft setzen – wenn da nicht ein Bürgerentscheid aus dem Jahr 2014 mit einem klaren „Nein“ (81 Prozent) gegen ein geplantes Projekt gewesen wäre. Bürgermeister Andreas Braunegger erklärt gegenüber unserer Redaktion, warum Denklingen nun das Votum des früheren Bürgerentscheids mit einem neuen ersetzen möchte.