Autofahrer übersieht Rollerfahrer: Zwei Schwerverletzte bei Dienhausen

Ein Autofahrer biegt bei Dienhausen in ein Grundstück ab. Doch es kommt ihm ein Rollerfahrer entgegen.

Am frühen Montagabend hat sich bei Dienhausen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen.

Wie die Polizei meldet, wollte ein 22-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis gegen 17.05 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Denklingen und Dienhausen aus Richtung Schwabsoien kommend nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den einen 57-Jährigen aus dem südlichen Landkreis mit seinem Motorroller.

Mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen

Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden der Fahrer und die Mitfahrerin des Leichtkraftrads einige Meter in ein Gebüsch geschleudert. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. (AZ)

